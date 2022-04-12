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“绿色北京 低碳出行”行动联盟成立

2022年04月12日17:15 | 来源：新华网
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原标题：“绿色北京 低碳出行”行动联盟成立 云闪付APP持续推出三大“北京绿色出行福利”

　　4月12日，中国银联北京分公司联合北京国际流行音乐周、中国银行北京分行、交通银行北京分行、如易行公司、伊利集团、物美集团等发起的北京市企业间跨行业“绿色北京 低碳出行”行动联盟成立。联盟企业将发挥自身优势，持续推出绿色低碳相关产品、服务，联动打造丰富权益，引导和鼓励民众积极参与绿色低碳行动，为绿色低碳贡献力量。

　　近年来，中国银联持续深化公共出行领域的支付便民服务。目前，全国超1760个地市和县区公交、41个城市地铁，12306、国内主要航空公司，以及单车、打车、网约车等主要线上出行平台均支持银联支付。在北京，所有地铁线路和市区公交都已支持云闪付乘车码、银联卡闪付及手机闪付乘车，亿通行、北京公交、北京一卡通APP均支持银联云闪付支付，北京地铁大兴机场线、首都机场线已上线支持云闪付刷脸过闸支付。同时，围绕市民出行前、出行中、出行后的全方位需求，中国银联还积极联合相关各方，打造“功能强大、服务丰富、多方共赢”的泛出行服务生态圈。

　　为鼓励广大用户绿色低碳出行，中国银联北京分公司还在云闪付APP持续推出三大“北京绿色出行福利”，服务市民生活、助力国家“双碳”目标，支持绿色北京建设。一是推出优惠车票让公共出行花费更低，二是开展乘车送消费券或抽奖为生活消费带来更多实惠，三是累积“低碳里程”让“绿色出行忠诚粉丝”享受更多权益。近期，中国银联作为第七届北京国际流行音乐周金融支付合作伙伴，还专门推出“乘车码出行抽音乐周门票”，以及在保利票务APP及云闪付APP购音乐周演出门票优惠活动。

(责编：董童、李源)

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