本报记者 孔德晨

今年政府工作报告提出，安排专项债券3.65万亿元。这3.65万亿元怎么分？如何合理扩大使用范围？国新办4月12日举行的国务院政策例行吹风会回答了这些问题。财政部有关负责人在会上表示，将加快专项债券发行使用工作，支持各地保证财政支出强度，更好发挥专项债券拉动有效投资的积极作用。

进度明显快于往年

“今年专项债券发行使用工作起步早、动作快，进度明显快于往年。”财政部副部长许宏才介绍，按照中央经济工作会议部署和政府工作报告要求，新增地方政府债券规模3.65万亿元，其中，用于项目建设的专项债券额度已全部下达。“为便于地方早作安排，经国务院同意，去年12月财政部提前下达地方2022年新增专项债券额度1.46万亿元。3月29日，国务院常务会议部署加快政府债券发行使用，财政部认真贯彻落实，3月30日又向各地下达了剩余的新增专项债券限额。”许宏才说，目前，各地正抓紧履行预算调整程序，将新下达限额尽快分解至市县。

据介绍，提前下达专项债券额度大部分已发行完毕。截至2022年3月末，各省份基本都已组织开展了提前下达额度的发行工作，累计发行约1.25万亿元，占提前下达额度的86%；各级财政部门累计向项目单位拨付债券资金8528亿元，占已发行新增专项债券的68%。已经发行的专项债券中，支持市政和产业园区基础设施4157亿元，交通基础设施2316亿元，社会事业2251亿元，保障性安居工程2016亿元，农林水利1004亿元，生态环保468亿元，能源、城乡冷链等物流基础设施251亿元，“这些项目对稳定宏观经济会起到十分重要的作用。”许宏才说。

在加快专项债券使用方面，各地高度重视专项债券项目储备，分两批共储备了7.1万个项目。“同时进一步压实主管部门和项目单位责任，要求加快资金使用，强化资金管理，确保专项债券实际使用形成的投资规模大幅增加，及早发挥作用。”许宏才说。

资金跟着项目走

许宏才介绍，在中央财政下达省和省往市县分配的时候，主要遵循以下几个原则：

第一，充分考虑各地区财力和债务风险水平。要向财政实力强、债务风险低的省份倾斜，控制高风险地区新增限额规模，避免高风险地区风险累积。同时，在严格落实风险防范措施的前提下，综合考虑高风险地区债务风险等情况合理安排额度，督促高风险地区稳妥降低风险水平。

第二，坚持“资金跟着项目走”，对成熟和重点项目多的地区予以倾斜，重点支持有一定收益的基础设施和公共服务等重大项目以及国家重大战略项目。要求地方适当提高专项债券资金使用的集中度，额度要向中央和省级重点项目多的省市级倾斜。

第三，充分体现“奖罚分明”，对违反财经纪律和资金使用进度慢的地区扣减额度，对管理好、使用快的地区予以适当奖励。

第四，严格落实专项债券负面清单管理，明确专项债券资金不得支持楼堂馆所、形象工程和政绩工程、非公益性资本项目支出。

财政部预算司负责人、政府债务研究和评估中心主任宋其超表示，2022年专项债券投向领域总体保持稳定，同时结合经济运行中出现的新情况进行优化调整。“今年专项债券继续重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等9大领域。”宋其超说，同时，加大惠民生、解民忧等领域投资，支持增后劲、上水平项目建设，推动补短板、强弱项项目建设。

确保按时完成发债任务

财政部表示，对2021年12月提前下达的额度，力争在今年5月底前发行完毕；对2022年3月底分配下达的额度，尽快启动发行并在今年9月底前全部发行完毕。财政部国库司司长王小龙介绍，财政部将督促各地抓紧编制发债计划，特别是对照有关进度要求抓紧编制好二季度的发债计划。同时，要求各地抓紧做好地方债发行准备，包括信息披露、信用评级工作，尽快启动新下达专项债券额度的发行，力争做到早发行、早使用。

“财政部将加强统筹协调，做好国债与地方债、不同地区地方债的发行协调，确保平稳衔接，保证政府债券发行的平稳顺利。”王小龙说。

结合疫情形势，财政部继续做好地方债发行代操作。“因为疫情问题，许多地方不能出差发债，财政部接受地方委托代办发债操作。”王小龙说，“为做好这项工作，我们专门组建了一个小组，确保地方发债工作不受疫情影响，更好发挥地方债在扩大投资、应对经济下行压力等方面的作用。”

指导地方加强地方债的发行与库款管理的统筹协调。对于预算已经安排债券资金的项目，指导地方可以在债券发行前先行调动库款进行支付，等债券发行以后再做回补，切实保障项目建设的需要，同时，财政部将及时对地方拨付转移支付资金，支持地方重点支出需要，避免出现因为资金不到位影响重大项目建设的情况。

(责编：杨光宇、胡永秋)