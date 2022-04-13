本报记者 邱海峰

山东省东营市东营区近年来大力推进“快递进村”，实现行政村全覆盖。图为3月28日，东营区史口镇快递服务中心快递员在分拣快递。

刘智峰摄（人民视觉）

在贵州省龙里县谷脚镇快递共派分拣中心，快递配送员正在分拣送往茶香村的快递。

练益华摄（人民视觉）

最近，“快递进村”成为各地政策文件热词。甘肃省发文提出实施“快递进村”工程，确保到2025年建设村级寄递物流综合服务站1.5万个以上；宁夏回族自治区明确落实“快递进村”行动计划，2024年所有建制村实现寄递物流服务全覆盖；河南省强调完善农村寄递物流配送体系，推进县乡村物流共同配送……现在,全网每天有1亿件包裹送到农村，行政村实现快递直投比例超过80%。相关人士表示，下一步应提高“快递进村”质效，加强“一点多能”村级寄递物流综合服务点建设，让“快递进村”不仅进得去，更要稳得住、可持续。

多地基本实现“村村通快递”

春雷响，雷笋出。眼下，在浙江临安泗洲村，田间雷笋正拔节生长，李杰和家人一早扛起笋锹，仔细挑选刚刚破土冒尖的雷笋。“咱这临安雷笋壳薄肉肥、清香松脆，现在正是销售旺季。”李杰在电商平台拼多多上开网店，专门销售泗洲村的雷笋，“早上挖笋之前已联系好中通、极兔、顺丰3家快递公司，快递员下午会上门把包装好的雷笋直接运走。”

李杰介绍，最近生意不错，每天销量都在1000单以上。“以前没有电商和快递，村里人得骑着三轮车把雷笋运到镇上市场，来回一趟要一两个小时。现在不一样了，快递员直接进村上门，省了不少时间，新鲜雷笋能快速到达消费者餐桌上。”

助力农产品上行，浙江省近年来加快推动“快递进村”。截至去年底，浙江各地市基本完成了品牌快递进村目标任务，实现19920个行政村4个以上品牌快递基本服务全覆盖。浙江省邮政管理局副局长王德奔表示，“快递进村”工作列入今年中央一号文件，也是浙江建设高质量发展共同富裕示范区、加快推进城乡融合发展的重要内容。“接下来，我们将协调各方共同打造多层级、立体化的农村寄递物流服务体系，进一步满足广大农村群众寄递服务需求。”

“既要让农产品出得来，也要让消费品进得去，这是‘快递进村’的关键。”北京科技大学经济管理学院教授何维达认为，目前，中国还有近5亿人口常住乡村，满足农村群众生产生活需要、释放农村消费潜力、促进乡村振兴，都离不开农村寄递物流。

“还挺快！前天晚上下的单，今天就到了。”在海南省三亚市博后村，符大爷接过快递，立马拆了起来：剃须刀、洗衣液、洗洁精、面巾纸，东西真不少，“现在习惯了在网上买东西，直接到村里快递驿站就能取，省得大老远跑去城里买了。”

日前，海南省邮政管理局发布全省快递业务数据，前2个月，全省农村地区快递业务量达209万件，农村地区快递业务投递量超1300万件，较上年同期增长109%和226%。海南省邮政管理局相关负责人介绍，随着海南省加快农村寄递物流体系建设若干措施制定出台，县乡村三级寄递物流体系建设步伐加快，邮政快递服务网络“双下沉”，全省超90%的建制村实现快递服务渠道覆盖，城乡双向流通寄递渠道更加通畅。

去年以来，“快递进村”不断取得新进展。国家邮政局办公室主任侯延波介绍，2021年农村地区收投快递包裹总量370亿件，带动农产品出村进城和工业品下乡进村超1.85万亿元。截至2021年底，行政村实现快递直投的比例超过80%，苏浙沪等地基本实现“村村通快递”。

提升农村物流共同配送水平

“快递进村”方便了百姓，但进去之后如何稳得住、可持续是一大挑战。

何维达分析，从目前快递业务量情况看，农村地区特别是一些建制村，存在业务量偏小的问题。另外，由于建制村坐落的地理位置相对分散，在作业组织上存在成本居高不下的问题，比城镇快递运营成本高出很多。不少快递企业存在不愿下、下不去以及下去了稳不住、待不住等问题。

难题怎么解？不少地方将目光投向了邮快合作、交快合作、客货邮融合等模式。

公交车也能送快递。在江苏泰州姜堰区俞垛镇客运中心，工作人员将一件件严实的包裹装上公交车。“我现在身兼多职，既是驾驶员也是快递员。每天往返镇与村，将各村需要配送的快递装车，上午下午各一趟运到村里，交给快递点的工作人员。”见包裹装车完毕，公交车司机宋御军麻利地上车出发。

另一边，俞垛镇何祝野村物流服务点的吴美玉已来到公交站点。“包裹送出后，我们能收到信息，知道公交车的车牌号、经过的大致时间。”吴美玉说，“村里在网上买东西、卖特产的越来越多，服务点的快件收发量不断增加，有了公交车运输，我们省了不少费用和精力。”

“以往，这村镇公交客运实载率一般不超过50%。客货邮融合后，载人又送货，减少了资源浪费，也提高了‘快递进村’的效率。”宋御军介绍，去年以来，姜堰区不少村镇开始把快递物流与城乡客运融合，形成公交和货运班车带货下乡、捎农产品进城、镇村公交配货进村的双向运营模式。

不少快递企业也积极参与。京东物流科技副总裁梁威介绍，近年来，京东物流利用自身在物流技术的优势与经验，积极布局县域智能园区、加快网络下沉。2021年京东物流已经在全国93%区县、84%乡镇实现当日达和次日达。其中，聚焦乡村共配模式，京东在全国800多个物流覆盖成本较高和时效较差的偏远乡镇地区，建设以共同配送为基础的末端综合性服务站，为当地降低物流运输成本，提升乡村用户购物体验。目前，90%以上的共配站实现次日达时效。

共同配送、客货邮融合等新模式不断涌现，交快、邮快、快快等合作进一步深化。数据显示，截至目前，全国已建成超800个客货邮融合站点，开通了超600条客货邮合作线路，2021年全年新增15.5万个建制村实现邮快合作。

“农村寄递物流体系的建设应坚持市场主导、政府引导的方向。”何维达认为，利用公交客运系统或物流公司和邮政专线进行合作，可以发挥已有优势，降低投递成本，促进农村客货邮深度融合发展。未来，应进一步提升农村物流共同配送水平，在推动县域电商与快递协同的基础上，搭载和整合日用消费品、农资、农产品等农村商贸物流资源，发展众包物流、客货邮快融合等，创新农村物流模式。

推动更多网点实现“一点多能”

一头是物流，一头是快递点。在“快递进村”过程中，涌现出不少功能多样的村级寄递物流综合服务点，为农民群众收发快递、日常办事提供了便利。

上午10点左右，在湖南耒阳圳边村快递服务站，取快递的村民多了起来。“现在村里的快递包裹越来越多，大家买的东西也是各式各样。看他们拆包裹，我自己都长见识。”服务站负责人陈秀边说边忙着从货架上给村民拿快递。

聊起自家快递服务站，陈秀坦言，刚开始并不是特别顺利，每天收件不到两位数，出村件就更少了。2020年初，情况有了改变。菜鸟在耒阳推动“快递进村”项目，这不仅给她带来了更多资源，也在合作过程中拓宽了思路：除了日常收发快递，还可以开小卖部，同时帮助村民办理日常缴费等事宜，村里的土特产也可以从这里卖出去。

“如今，我这快递点简直就是村里的综合服务站，每天可热闹了。”陈秀说，不仅她的生意好了，大家的腰包也鼓了，村里竹笋、土鸡蛋、柑橘成了网上热销品，有些老人在家卖特产的收入甚至赶上了在外打工的子女。

“一点多能”让乡村快递服务站更活了，不少地方开始加快推进这项工作。

甘肃省政府办公厅近日印发《甘肃省加快农村寄递物流体系建设行动方案》，提出支持邮政企业全面开放共享农村邮政基础设施和服务网络，衔接全省一体化政务服务平台，创新乡镇邮政网点运营模式，承接各类农村公共服务，开展快件代收投服务，80％的网点实现“一点多能”。同时，整合在村电商、商超等资源，利用村内现有公共设施，建设村级寄递物流综合服务站1.5万个以上，基本实现建制村全覆盖。此外，江苏、河南、宁夏、福建、海南、青海等地近期也纷纷围绕发展“一点多能”的村级寄递物流综合服务点作出部署。

“‘快递进村’效果近年来已开始显现，发展过程中的相关问题也在逐步得到解决。”何维达说，但也要看到，末端服务能力不足、可持续性差、基础设施薄弱等难点和痛点依旧存在，仍有村庄无快递点、快递运营入不敷出、“二次收费”、“不按址投递”等。接下来还应突出因地制宜，加快农村物流快递网点布局，加强监管，鼓励发展“多站合一”的乡镇客货邮综合服务站、“一点多能”的村级寄递物流综合服务点，推进县乡村物流共同配送，促进农村客货邮融合发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)