本报呼和浩特4月12日电 （记者张枨）记者日前从内蒙古自治区人民政府新闻办组织召开的新闻发布会上获悉：按照《内蒙古自治区“十四五”综合交通运输发展规划》目标，到2025年，内蒙古将基本建成“四横十二纵”综合运输大通道，综合交通基础设施供给水平显著提升。

据悉，到2025年，内蒙古公路总里程将达到21.5万公里，其中高速公路达到8500公里；铁路运营里程达到约1.6万公里，其中高速铁路达到1010公里；民用机场总数达到70个以上；建成综合客运枢纽3个、综合货运枢纽11个；盟市快递物流园区、旗县配送中心、乡镇配送站点和“村村通快递”基本实现全覆盖。在公路方面，内蒙古将加快推动高速公路完善成网，推进普通干线公路提级改造，深入推进“四好农村路”建设；在铁路方面，将加快高铁连接成网，提升干线铁路网水平，加快口岸铁路建设；在民航方面，提升运输机场服务能力，加快通用机场建设。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 06 版）

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