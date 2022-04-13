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四川成都建设践行新发展理念的公园城市示范区——

城市绿道延展  服务设施拓展（倾听）

本报记者  王永战
2022年04月13日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　公园绿地面积不断增加，生态价值转化成果初现，未来公园社区启动建设……四川省成都市建设践行新发展理念的公园城市示范区，促进城市风貌与公园形态交织相融，厚植生态底色，创造宜居美好生活，营造宜业优良环境，增强城市治理效能，着力打造山水人城和谐相融的公园城市。

　　

　　“这里空气新鲜，风景怡人，很适合健身。”在四川省成都市桂溪生态公园，市民赵小花带着老年大学学员翩翩起舞。越来越多的公园和绿道，让他们开展活动有了更多选择。

　　这得益于成都持续开展公园城市建设，并形成了初步成果。

　　2018年2月，习近平总书记在四川成都天府新区考察时指出，要突出公园城市特点，把生态价值考虑进去。今年3月，国家发改委、自然资源部、住建部联合印发《成都建设践行新发展理念的公园城市示范区总体方案》。公园城市有何特点？如何建设践行新发展理念的公园城市示范区？未来的公园城市又将是什么样？记者近日进行了采访。

　　城市绿道满足市民需要

　　清晨时分，鸟语花香。在成都市锦江区锦江公园绿道，张阿姨带着孩子漫步。

　　自公园城市建设启动以来，成都公园面积不断增加，城市绿道将公园形态与城市空间有机融合。截至目前，成都全市已累计建成各级绿道5327公里，环城生态公园、锦江公园基本建成，完成凤凰山体育公园、新金牛公园等“百个公园”示范工程项目80个和各类公园小区184个，打造完成的200处“金角银边”示范场景也被绿色串联，成为人们生活休憩的场所。

　　不仅生态优美，公园里服务场景也日益丰富。沿着公园绿道，书店、花店、咖啡馆、茶馆等为市民提供了休闲空间。“公园里设施齐全，各种服务也让人感到很便利”，每天早上到锦江公园跑步，是市民陈晓章喜爱的活动。

　　公园城市建设是否仅意味着在城市兴建更多公园？

　　“与一般的公园不同在于，公园城市建设不仅要增加城市绿地面积，更要让城市绿道满足市民多元需要，让城市成为花园、乐园和家园。”成都市公园城市建设管理局绿道建设管理处处长吴本虹说，公园城市建设坚持生态优先、绿色发展，将使城市更为宜居宜业，城市治理和服务也将更精细化、智能化、科学化。

　　如今，在桂溪生态公园，人们可以享受“智慧停车”，剩余车位数实时显示，出入停车场可以自助缴费。在锦江公园，共享储物柜、自助淋浴间等智慧设备，为前来运动的市民提供贴心服务。

　　“现在，市民在回家路上便可以体验社区绿道，感受到科普教育、运动健身等各类服务。”成都天府绿道建设投资集团有限公司董事长康瑛说。

　　生态价值实现多元转化

　　贡嘎山与幺妹峰同框，瓦屋山、仁宗雪山清晰可见……得益于公园城市建设，近两年每年有超过70天可以从成都看到川西雪山，“雪山下的公园城市”在人们的朋友圈刷屏。

　　成都如何建设践行新发展理念的公园城市，探索山水人城和谐相融新实践和超大特大城市转型发展新路径？

　　“明确支撑体系，推动相关城市规划和地方性立法，为公园城市建设保驾护航。”成都市公园城市建设发展研究院院长陈明坤说。2021年10月，《成都市美丽宜居公园城市建设条例》正式施行，公园城市建设有了科学指引。通过坚持规划引领、政府引导、市场配置、多方参与，公园城市建设稳步推进。

　　成都公园城市建设着眼实现“两个平衡”。建设模式上，以城市品质价值提升平衡建设投入；发展模式上，以消费场景营造平衡管护费用，公园城市建设获得持续动力。

　　公园为城市带来生态价值，更助力实现生态价值向经济价值、社会价值、人文价值等价值转化。“生态产品价值多元转化，将推动成都建设高品质生活宜居地。”陈明坤说。

　　如今，在新都区天府沸腾小镇，“绿道+火锅”模式，每天吸引不少人前来吃火锅，创造了服务、种植等就业岗位1500余个。在龙泉驿区龙泉山城市森林公园，杏花村以“万亩杏园”为依托，每年接待游客900余万人次，带动周边群众人均年增收4000余元。

　　从长远周期看，生态价值转化将带来更大收益。专家估计，成都环城生态公园建成后，每年生态服务价值约269亿元。从公园建成到2050年，各类消费场景和生活场景所产生的总价值将超过1万亿元。在最基本的生态价值方面，成都环城生态公园全环超133平方公里，人均增绿近10平方米；全环周边10万亩农田，可以为城市提供粮食和蔬菜。

　　未来公园社区前景广阔

　　傍晚时分，走进成都市成华区北湖生态公园，水鸟嬉戏，夕阳映照下的湖面波光粼粼。湖边，北湖未来公园社区正加紧建设。

　　“那边是规划建设的住宅，这边是规划中的文化设施。”成都市熊猫国际旅游度假区管委会规划建设部工作人员楚倡介绍，北湖未来公园社区与北湖生态公园有机融合，将成为产业型社区，市民走出家门就是公园，公园里便可满足创新创业、时尚消费和就医入学等多种需求。

　　未来的公园城市会是什么样？

　　社区长在公园里。今年2月15日，成都在全市启动首批未来公园社区建设，北湖未来公园社区等纳入其中。在未来公园社区，产业与城市融合，各类消费和生活场景融入公园，绿色进入城市的每一寸肌体。城市变得像公园，公园也长在城市里。从健康医疗、人文教育，到休闲消费、创新创业，公园可以实现，社区能够满足。

　　“未来，公园城市建设还将突出高效能治理。”陈明坤说，成都将推动城市智慧化治理和应急能力建设，城市治理更科学高效，社会治理突出共建共治共享。

　　目前，让公园城市变得更“智慧”的探索正在进行中。市民到公园如何快速便捷停车？公园很大，老年人迷路怎么办？游客需要服务，如何及时提供？在环城生态公园，在5G和大数据技术的支持下，一套智慧管理系统有序运转——智慧停车，效率更高；智能导引，少走弯路；智能安防，满园“科技感”……

　　高品质公园，将带来高品质生活。越来越多人喜欢到公园打球、跑步；游玩之后，市民将垃圾随身带走……参与公园城市建设多年，在康瑛眼里，市民的生活因公园而变，“变得更健康，更有品质。”

　　如今，沿着成都环城生态公园行走，桂溪生态公园里绿道在缓丘上延伸，青龙湖湿地公园里繁花盛开，锦城湖公园里游人享受春光……

　　未来，当地摄影师嘉楠还计划着拍摄更多城市里的公园、公园里的城市，“她那么美，值得被好好记录。”


　　《 人民日报 》（ 2022年04月13日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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