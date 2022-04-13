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九部门联合印发通知

开展社区医养结合能力提升行动

2022年04月13日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月12日电  （记者申少铁）医养结合是实现健康老龄化、满足老年人健康养老服务需求的重要举措。国家卫健委等九部门近日联合印发《关于开展社区医养结合能力提升行动的通知》，要求进一步增加居家社区医养结合服务供给，提升服务质量和水平。通知指出，重点为失能、慢性病、高龄、残疾等老年人提供健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、安宁疗护为主，兼顾日常生活照料的医养结合服务。

　　通知提出工作目标：依托符合条件的医疗卫生、养老等乡镇社区服务机构，有效利用现有资源，提升居家社区医养结合服务能力，推动基层医疗卫生和养老服务有机衔接，切实满足辖区内老年人健康和养老服务需求。

　　通知明确了主要工作内容：一是提升医疗和养老服务能力，为辖区内老年人提供专业、规范、安全的医养结合服务，确保医养结合服务质量；二是发挥中医药作用，加强中医药适宜技术推广，发展中医药康复服务；三是加强队伍建设，支持医务人员参与居家社区医养结合服务，扩大服务队伍，加强医务人员继续医学教育；四是提高信息化水平，开展智慧健康养老服务，推动区域医疗和养老信息互通、数据共享，提高服务效率和水平；五是改善设施条件，有条件的社区卫生服务机构、乡镇卫生院或社区养老机构、特困人员供养服务设施（敬老院）等可利用现有资源，内部改扩建社区（乡镇）医养结合服务设施。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月13日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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