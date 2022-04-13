本报北京4月12日电 （记者王观）国家税务总局近日发布的数据显示，3月份，全国税务部门共办理制造业中小微企业缓缴税费2567亿元，惠及257万户企业，基本覆盖了全部制造业中小微企业有税申报户。其中，中型企业户均缓缴税费44万元左右，小微企业户均缓缴税费5万元左右。

2月28日，税务总局联合财政部发布《关于延续实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费有关事项的公告》，明确制造业中小微企业2021年第四季度已缓缴的部分税费再延缓6个月，延缓缴纳2022年第一季度、第二季度部分税费。

为推动缓缴税费政策直达快享，税务总局及时升级税收征管信息系统，自动延长纳税人在2021年第四季度延缓缴纳的税费，符合条件的纳税人对已缴纳的相关税费可以通过免填单、批量办理等简化手续办理退税，让纳税人方便快捷获得资金“活水”。

各地税务部门通过短信和微信公众号推送、电子税务局通知、“面对面”辅导等方式，对符合条件的制造业中小微企业全方位、多角度、立体式开展宣传辅导。同时，进一步健全工作机制，按日跟踪落实情况，及时解决政策落实过程中纳税人缴费人出现的新情况、新问题，确保延缓缴纳税费措施落实到位。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)