本报上海4月12日电 （记者田泓）4月12日，第五届中国国际进口博览会能源低碳及环保技术专区宣介会在线上举行。中国国际进口博览局副局长刘福学表示，第五届进博会各项筹备工作在稳步推进，企业报名参展积极踊跃，签约面积超过规划面积的70%。

刘福学表示，第五届进博会将秉持“综合展，专业办”的理念，从策展布展、精准招商、政策优惠、配套活动、新闻宣传等方面推出重要举措，进一步提升展商的获得感。能源低碳及环保技术专区将围绕“低碳发展，绿色复苏”主题，重点在新材料、新能源、建筑节能、水处理、综合环境治理等领域创新展览展示题材。目前，专区已经吸引超过40家企业签约，展览面积达1.4万平方米，预计专区规模将超过第四届水平。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)