本报记者 王 观 葛孟超

习近平总书记指出：“要加大政策支持力度，激发市场主体活力，使广大市场主体不仅能够正常生存，而且能够实现更大发展。”

数据显示，去年全国累计新增减税降费约1.1万亿元，减轻了市场主体负担，有力支持了国民经济持续稳定恢复。今年，新的组合式税费支持政策如期而至，预计全年退税减税约2.5万亿元，其中增值税留抵退税约1.5万亿元，退税资金直达企业。这些举措将进一步激发亿万市场主体活力，增强实体经济韧性。

“今年退税政策继续升级，企业发展动力更足了。”重庆小康工业集团股份有限公司董事长张兴海说，公司去年享受增值税增量留抵退税，出口退税也进一步提速，企业资金回笼快。

“今年缓税期限再延长6个月，正好填补我们的资金缺口。”山东家家悦物流有限公司威海配餐中心财务负责人姜文霞说，“关键时候，减税降费政策帮了大忙。”

力度只增不减

规模远超预期

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，减税降费政策是有效的“减压阀”。今年，减税降费力度只增不减、规模远超预期，预计退税减税约2.5万亿元的背后，充分体现了宏观政策稳增长、稳预期的决心。

——坚持系统性，阶段性措施、制度性安排共同发力。

“减税降费是直接、公平、有效的举措，如同施肥浇到植物的根上。”中国税务学会副会长张连起认为，当前我国经济面临新的下行压力，1.5亿多户市场主体是我国经济发展的底气、韧性所在，是稳住经济基本盘的重要基础。针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户、制造业、特殊困难行业提供税费支持，减的是税费，增的是信心。

今年将减税与退税并举：延续实施部分2021年到期的阶段性减税降费政策；精准实施对中小微企业、个体工商户减税降费；显著加大增值税留抵退税力度，精准支持增加制造业等行业和小微企业现金流。

既有阶段性措施，又有制度性安排；既有减免政策，又有缓缴退税措施；既有普遍适用的减负政策，又有特定领域专项帮扶措施；既有延续性安排，又有新增部署；既有中央统一实施的政策，又有地方依法自主实施的措施。今年的减税降费政策更加突出系统性，全面发力、多点突破，打出一套漂亮的“组合拳”。

——突出“重头戏”，加大增值税留抵退税力度，破解企业资金难题。

“今年公司预计能拿到增值税留抵退税约500万元，我们将把这部分钱用于更新设备，为公司发展注入新活力。”山东淄博补天新材料技术有限公司董事长刘鹿说。

退税减税，是用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。今年，将对增值税留抵税额实行大规模退税。这可以说是组合式税费支持政策的“重头戏”。

“今年，大力改进留抵退税制度，退税优惠政策重点向小微企业和制造业企业倾斜，相当于把‘真金白银’直接送达企业，增加企业现金流，有利于稳定市场预期、提振市场信心。”中国人民大学财政金融学院教授朱青说。

政策精准把脉

助企减负前行

实践表明，减税降费不仅直接、有效地助企纾困，还能“放水养鱼”、涵养税源。为了更好地激发各类市场主体活力，有力支持经济高质量发展，今年的税费支持政策精准性、导向性更强。

——推动制造业高质量发展。

制造业是立国之本、强国之基。从近年来减税规模和减税幅度看，制造业都是主要受益行业。今年实施新的组合式税费支持政策，继续聚焦制造业，保持政策的连续性和稳定性，并且呈现年年加力、步步扩围、层层递进的特点。

除了享受增值税留抵退税政策，今年，我国还将通过固定资产加速折旧等所得税优惠方式，支持制造业发展。“对制造业企业而言，设备是生产经营的重要支撑，在企业转型升级过程中，设备更新是重要环节。”北京国家会计学院教授李旭红说，税收政策多措并举为制造业企业缓解资金困难，激励其购进设备器具、扩大再生产，有助于促进制造业实现高质量发展。

——助力中小微企业添活力。

“对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分，再减半征收企业所得税，今年公司预计能减免60万元，将进一步畅通公司资金链，让我们扩大生产规模的底气更足了！”广东清远宪友兴业有限公司负责人陈源聪说。

数据显示，2021年支持小微企业发展的税收优惠政策新增减税2951亿元。今年，中小微企业盼来了更多好消息：先是税费缓缴延期、“六税两费”减免政策适用主体范围扩大，后有对小规模纳税人阶段性免征增值税、对小微企业的增值税存量留抵税额于6月底前一次性全部退还……一系列退税减税降费政策精准“滴灌”，助力中小微企业轻装上阵、勇往直前。

——鼓励科技型企业走创新路。

“去年公司获评工信部制造业单项冠军示范企业，还拿下了湖南省工业质量标杆大奖，这是对我们产品质量的认可。”湖南机油泵股份有限公司董事长许仲秋说，“去年仅提前享受研发费用加计扣除政策一项，就减免税款1000多万元，我们把这些钱用于研发新技术、改造升级生产线。有好政策支持，今年我们将继续下功夫搞研发、建配套产业园，积极‘走出去’。”

中国社科院财经战略研究院副研究员蒋震认为，今年《政府工作报告》提出的“加大研发费用加计扣除政策实施力度，将科技型中小企业加计扣除比例从75%提高到100%”等税收优惠政策，将有效促进企业加大研发投入，激励更多科技型中小企业“挑大梁”，激发其科技创新力、市场竞争力。

红利应享快享

涵养优质税源

减税降费是减企业之负、增民生之福、保发展之稳的关键之举。把涉及多种税费种类、覆盖所有市场主体、兼具多个时间跨度的一系列减税降费政策，尽快从“纸上”落到“账上”，不仅能让市场主体的获得感更充分，也有助于稳就业、促发展。

“一对一”推送政策、“点对点”辅导提醒、继续推进“非接触式”办税缴费……国家税务总局相关负责人表示，税务部门正紧锣密鼓推进各项落实工作，充分发挥税收大数据作用，持续完善税费优惠政策直达快享工作机制。一方面，依托税务系统全国统一的政策宣传辅导精准推送标签体系，主动甄别符合优惠条件的纳税人缴费人；另一方面，进一步简流程、简材料、简方式，为广大市场主体铺设政策快享“高速路”。

为稳就业添底气——

走进河北曲阳陈氏定窑瓷业有限公司的制作车间，工匠师傅们正专注制作瓷器艺术品。

“我一直想通过职业学校开设专业课程，解决定瓷人才短缺问题，减税降费政策支持力度越来越大，让企业有能力在人才培养上加大投入。”公司董事长庞永辉说，近几年他们牵头成立定瓷职业培训学校，开设原料、成型、装饰等相关课程，截至去年底参训人员达500余人，专业人才支撑了产业发展，也解决了一些困难群众的就业问题。

就业是民生之本，是发展之基。“一系列减税降费政策的出台，为的是稳住市场主体，稳住市场主体也就稳住了就业、保障了民生。财税、金融、产业等政策要围绕就业优先实施，继续向小微企业和制造业企业倾斜，加大对企业稳岗扩岗的支持力度。”李旭红说。

涵养更优质税源——

数据显示，2021年，全国新办涉税市场主体1326万户，同比增长15.9%；2013年以来新增的涉税市场主体去年纳税达4.76万亿元。

中央财经大学副校长马海涛认为，减税降费是助企纾困政策中最具“含金量”，市场主体受益最明显、感受最深切的政策。近年来，我国不断推进减税降费，一方面能直接减轻企业经济负担，提高市场主体活力，缓解宏观经济压力，促进经济增长；另一方面也能催生大量市场主体，新增市场主体纳税逐年增加，起到培育税源、扩大税基的作用，促进财政收入可持续发展。

“企业发展壮大，中国经济就随之壮大。”张连起说，下一步，要落实落细已出台的各项减税、退税、缓税政策，把该减的减下来，该退的退到位。各方面也要多想办法，为市场主体发展创造良好环境，促进更多市场主体渡过难关、更加活跃、实现新的发展。

放眼神州，全自动化码头装卸繁忙、信息化生产线马力全开……我们相信，随着稳增长政策发力，支持实体经济的力度加大，广大市场主体定能各显身手、尽显身手，激发更大活力，推动中国经济乘风破浪、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)