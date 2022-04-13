本报记者 秦瑞杰

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近年来，宁夏大力发展现代煤化工产业，打造工业发展新引擎，不断推进煤炭产业转型升级。以宁东能源化工基地为代表的产业园区，不断夯实产业基础，探索新的发展道路，正向着煤炭利用更高效、技术路线更丰富、产业链条更完善的方向前行。

东风渐起，气温回升，在位于宁夏回族自治区银川市灵武境内的宁东能源化工基地（以下简称宁东基地），巨型装置高耸林立，盘旋半空的乳白色管道布满厂区，在蒸汽氤氲间积蓄着热力。

作为国家现代煤化工产业示范区，宁东基地在戈壁滩上从无到有。如今，这里的工业总产值超过1300亿元，煤化工产业增加值占全部工业经济比重达48%，现代能源体系建设与煤炭的绿色转化已成为发展主题。

探索转型，打造工业新引擎

走进宁东基地一家新材料公司的展览室，各类芳纶、氨纶制品让人目不暇接。指尖轻捻雪白的氨纶线，手感像棉花一样柔软，拉扯一下，又极具韧性。“日用内衣，甚至高级的手提包，都可以用氨纶来制作。”公司产品部主任李海生介绍。

煤炭液化生产出甲醇，再经过数次化学反应，便成为生产氨纶的主材料。一吨400元左右的原料煤，加工成氨纶丝，每吨市场价约3万元。用李海生的话来说：“这是以前想都不敢想的。”

宁夏是典型的富煤省份，煤炭占能源比重超过90%。多年来，当地“靠煤吃煤”、粗放发展，随着产能过剩、盈利下滑，煤炭产业一度成了“烫手山芋”。

本世纪初，宁夏东部的戈壁上，发现了探明储量331亿吨的煤海。如何有效开发这片煤海？如何打造属于自己的工业引擎？2003年，宁夏作出决定，举全区之力建设宁东基地，并将其确立为自治区的重大工程。

这是一次全新的转型。2006年，现任宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司车间主任的张智敏刚刚大学毕业。当他来到宁东时，只见茫茫戈壁仅有一座孤零零的工厂。“当时全国的煤炭化工也才刚起步，在煤制烯烃领域，大家都在黑暗中摸索。”

煤制烯烃市场前景广阔，可公司在投产的第一步就遇到了困难。“数百名工人不间断地对设备进行调试，在最艰难的时候，频繁的实验消耗大量原料，拖延一天就多损失一天。”烯烃一分公司气化炉负责人田彦俊还记得当时的情景——气化炉合成器里有一段200米长的管道，实验时经常会积攒灰尘，管道直径只有1米多，只能靠人工清理，效率很低。

黑暗中摸索4年，在2010年的一个冬夜，煤炭通过1300摄氏度的气化炉，实现了第一次出产，世界首套年产50万吨煤制烯烃装置研制成功。成功投产后，公司当年就有了收益。“投资大，转型困难，但实实在在提高了利润。”田彦俊说。

煤制烯烃领域的首次探索成功，开启了宁夏现代煤化工产业的发展之路。

积极创新，提高原料利用率

之后的几年，宁东基地的各类厂房拔地而起，又建成8个大型煤化工项目。然而，随着国内多地煤化工产业项目快速发展，扎堆的投入让煤制烯烃的价格一降再降。

怎么让煤化工产业确保持续竞争力？

“走多种技术路线，丰富中间产品，是抵抗市场波动的好方法。”中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司（以下简称宁夏能化）总调室负责人魏学科告诉记者。

2014年9月，公司的煤基多联产一体化项目正式投产。所谓煤基多联产，就是用煤炭作为基础原料，走多种垂直的技术路线，通过多种物质与煤化工产品结合，制造出更多具有差异性的工业品。

“同样来自一种煤炭原料，既可以生产洗面奶、洗发水的原料——丁二醇，又可以生产聚四氢呋喃，这是生产氨纶、芳纶的原材料。”魏学科介绍，“技术路线丰富了，就可以根据市场需求灵活配置产品产量。目前，公司每年60万吨的煤制甲醇，已经派生出180万吨的化工产品总量，年均产值达到了44亿元。”

和宁夏能化不同，宁夏宝丰能源集团股份有限公司选择了打破能源领域行业壁垒，用新能源提高煤化工的生产效率，在煤制烯烃上走出新路。

“我们利用光伏发电矩阵产生绿色电能，通过电解槽装置制取氢气，每年能生产1亿立方米。”宝丰能源总裁刘元管介绍。

在煤制烯烃的过程中，这些氢气被加入，与一氧化碳反应，生成甲醇，能大大提高生产效率。“以60万吨/年煤制烯烃项目估算，当补入足够的氢气后，不但每吨产品的煤耗下降近一半，经济效益也很显著。”刘元管说，“生产效率的提高，增强了企业的行业竞争力。”

“传统煤炭行业粗放式的发展不可持续，只有不断创新，提高原料利用率，才能发挥现代煤化工业的优势。”宁夏回族自治区发改委产业处处长李航说。

布局联动，产业集聚效应凸显

走进宁东基地的宁夏百川新材料有限公司园区，厂房蒸汽升腾。站在生产线的出口，只见一些黑黝黝的粉末。捏起一撮，轻轻一揉，粉末竟毫无颗粒感，如液体一般从手中滑落。“从煤炭中提取的沥青，在高温下煅烧，最终变成这种小分子石墨，这是制作锂电池负极的材料。”公司总经理曹圣平介绍。

这家总部在江苏的企业，主要生产锂电池，选择来宁东投资，看重的是这里的配套原材料产业链。企业生产小分子石墨所需要的沥青，很大比例由宝丰能源提供。“同一个园区内，两个厂房通过建立原料输送管道，节省了大量运输、仓储和损耗成本。”曹圣平说。

漫步宁东基地，记者看到一家家企业旁，银白色管道交错围绕，既有蒸汽、输水管道，也有原料输送通道。正是这样的管道，让企业之间实现互通。

“产业集聚让结构性效益更加凸显，以前按吨卖煤炭，现在按克卖工业产品。”曹圣平说，“有了稳定的供货渠道，企业能够进一步延伸产业链，继续生产磷酸铁锂电池正极材料。”

2021年12月，晓星氨纶（宁夏）有限公司年产36万吨氨纶项目在宁东基地建成投产。作为世界最大的氨纶制造商，“来宁东投资，不仅因为这里有优惠的政策，更因为形成了完善的产业链，有足够规模的产业集群。”公司负责人赵维家表示。

为进一步提高煤炭的附加值，宁东基地利用成熟的基础化工原料生产能力吸引下游企业，变规模效益为结构效益。“如今，宁东基地的煤化工业体系已经比较健全，具备一定规模后，将向更深处发展。”宁东管委会经济发展局负责人田彦虎说。

2022年1月，宁东管委会印发《宁东基地九大细分产业链和高端产业集群高质量发展实施方案》，规划在未来3到5年内，根据宁东基地的现有基础，发展高性能纤维、锂离子电池材料等九大细分产业，进一步提高产业发展程度。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)