袁 洁

习近平总书记指出，加快发展数字经济，推动实体经济和数字经济融合发展，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，继续做好信息化和工业化深度融合这篇大文章，推动制造业加速向数字化、网络化、智能化发展。

数字经济事关国家发展大局。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将发展数字经济作为国家战略，围绕建设网络强国、数字中国以及科技强国、航天强国等作出一系列重大部署，大力推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，我国数字经济实现快速发展，取得了显著成就。

航天企业作为我国发展航天事业、建设航天强国的核心骨干力量，深刻领会“两个确立”的决定性意义，自觉做到“两个维护”，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，坚持在实践中不断加深对发展数字经济重大意义与内在规律的深刻认识和把握，坚持在加快建设科技强国、航天强国中大力发展数字经济，在发展数字经济中加快实现高水平科技自立自强，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。

深刻认识发展数字经济的重大意义。数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。从宏观来看，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。数字经济以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，已成为构建新发展格局的重要支撑，成为构建现代化经济体系的重要引擎。数字技术、数字经济是新一轮国际竞争重点领域，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

从微观来看，航天企业是国家战略科技力量的重要组成与重要支撑，引领科技创新、发展数字经济，既是企业实现高质量发展的本质要求，也是发展航天事业、建设航天强国的内在需要。当前，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链、量子科技等技术加速创新，推动工业经济向数字经济快速迈进。航天企业必须争当打造数字经济新优势新动能的先锋队、排头兵，为加强国家数字基础设施建设、完善数字经济治理体系、培育新产业新业态新模式提供强劲支撑。

深刻把握数字经济发展的本质规律。一方面，数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据要素的规模报酬递增经济特性，对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。必须高度重视激活数据要素潜能，释放数据对经济发展的放大、叠加、倍增作用，提高全要素生产率，赋能传统产业转型升级。充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，催生新产业新业态新模式。另一方面，数字经济能够有效打破时空阻隔，提高有限资源的普惠化水平，深刻影响和改变企业生产经营模式，极大改变社会治理方式以及人们的生产生活方式，实现定制化、多样化、个性化的需求，成为满足人民美好生活需要的重要途径。

努力在加快建设航天强国进程中大力发展数字经济。当前，百年变局加速演进，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，航天企业要坚持稳字当头、稳中求进，实现高质量发展，就必须把握发展数字经济的历史契机，为加快建设航天强国插上数字产业化、产业数字化的“双翼”。

一要发挥航天企业创新优势，集中力量推进数字关键核心技术攻关。加快突破数字关键核心技术，是推动数字经济健康发展的根基。航天企业在自动控制、仿真模拟、软件工程化等数字关键核心技术领域有深厚的创新积淀，要把加快实现高水平科技自立自强作为使命追求和重要职责，大力实施创新驱动发展战略，坚决突破受制于人的“卡脖子”难题。要强化数字技术基础研发，瞄准战略性前瞻性领域，聚焦新一代信息技术，增强关键技术创新能力。要推进数字技术成果转化，以数字技术与各领域融合应用为导向，加快创新技术工程化和产业化，着力打造数字技术原创技术“策源地”，勇当数字经济领域相关产业链“链长”，牢牢把握科技创新和产业发展主动权。

二要为超前部署新型基础设施建设贡献航天力量。新型基础设施是新技术新产业新业态新模式全面发展的必要物质基础和关键支撑。多年来，航天企业积极培育工业互联网、人工智能、区块链、云计算等数字产业，为推动新一代信息技术与装备制造业深度融合贡献航天力量。加快新型基础设施建设，航天企业要建设敏捷高效可复用的“航天云”数字化基础设施，不断提升工业互联网、云平台、协同研发平台等平台软件的产品化程度，提升关键软件技术创新和供给能力，全面推进产业化、规模化应用。

三要加快实施数字航天战略，深入推进航天企业数字化转型。加快推进企业数字化转型，是提升数字生产力、激活发展新动能、建设现代化经济体系的有效抓手。航天企业要聚焦主责主业，以数字航天建设为突破口，推动航天科研生产经营管理体系跨越式发展。深入推进数字化技术与系统工程方法的全面深度融合，提升总体、分系统、总装协同能力。在搞好企业自身数字化转型的基础上，深刻把握数字化、网络化、智能化方向，打造标杆示范应用案例，搭建好用管用的工业互联网平台，面向全社会提供智能制造、协同制造、云制造服务，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新，为广大中小微制造业企业转型升级提供支撑。

四要全面筑牢数字经济安全屏障，打造信息技术应用创新标杆。没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行。航天企业在信息技术应用创新方面走在全国前列，要全面加强网络、平台、系统、数据等基础安全管理，增强主动防御技术能力；要统筹发展和安全，树立积极防御的网络安全观，持续牵引国内优势企业协同创新推动信创技术、产品的研发和应用，打造信息技术应用创新标杆；建立信息安全产品服务保障体系，拓展具有航天特色的量子通信行业应用。以密码平台和区块链技术能力平台为支撑，聚焦政务、民生、企业服务领域推进区块链行业级应用，切实守住网络安全底线。

（作者为中国航天科工集团有限公司党组书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)