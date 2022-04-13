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发挥供应链优势，营造零售新场景

让消费者购物更轻松

本报记者  赵梦阳
2022年04月13日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　近年来，随着居民生活水平不断提高，大众消费理念和需求逐渐变化，消费者更加注重消费体验和共鸣感，对零售企业提出了更高要求。国美把握趋势，打造全零售生态共享平台，并以“真快乐”手机应用为线上主平台，为消费者提供新的购物体验。

　　严格把关，保证商品品质

　　去年10月，国美升级线上零售平台，建设品质购物生态圈。

　　“八宝粥、坚果、夹心面包……品质优良，价格实惠，便于携带，很适合我这种每天匆匆忙忙的上班族。”家住北京市朝阳区的小李经常在国美线上零售平台购买食品。据了解，除了日常食品和生鲜，线上零售平台还覆盖酒水、健康营养、家电等品类，从多个维度进行选品，让消费者能够快速找到心仪的商品。

　　“在为消费者提供品质商品的同时，我们也赋能平台商家不断提升品质，实现从供应端到消费端的双向升级。”国美线上零售平台负责人丁薇说。根据严格的选择标准，国美线上零售平台力求为商家和消费者提供更优质的服务。

　　此外，国美线上零售平台还与中国商业联合会共同开启了《零售买手选品规范》团体标准制定工作，旨在系统规范培养专业买手，通过独家专享、好货低价、新品首发等方式，让消费者购物更轻松。

　　创新模式，传递健康理念

　　在营造良好的社交环境方面，国美围绕用户的生活体验，进行积极尝试，联动多方将更多用户聚集在线上零售平台。平台通过举办轻松有趣的线上活动，引来年轻消费者的关注。

　　去年10月，国美线上零售平台发起“晒出美好生活，赛出精彩人生”活动，围绕乡村振兴、全民健身、冰雪运动等，邀请网友晒出多姿多彩的美好生活，吸引了不少年轻人参与。

　　在“方言挑战赛”中，一名来自陕西省渭南市的年轻网友，用渭南方言，热情介绍陕西的风土人情和风景名胜，在展示地道家乡话的同时，也把美好家乡展现在众多网友面前。

　　在“30秒光盘挑战”中，不少网友通过多种方式开展“光盘行动”，传递勤俭节约的正能量。

　　这些活动兼顾内容和产品消费，让用户参与感更强。“我们向消费者提供优惠的同时，顺应社交模式发展趋势，致力于为年轻消费者提供表达自我的平台窗口。”丁薇说。

　　丰富业态，助力美好生活

　　围绕用户心理需求，国美线上零售平台实现购物与娱乐相互融合，用充满趣味的形式带来更好的购物体验，形成厂商、平台、消费者之间的良性循环。

　　这离不开企业全零售生态的支持与赋能。通过共享数据信息、创新营销模式，降低商家营销成本，提高触达与转化效率；以传统节日、各类赛事为触发点，利用直播、短视频等方式，营造轻松有趣的消费氛围，激发用户消费潜力；通过视频导购，改变销售各环节交互场景，实现由传统消费向新型消费的升级。

　　借助“零售+服务+内容社交”的经营模式，实现“人、货、场”闭环，国美全零售生态共享平台的发展势能被不断激发。“我们将依托自身的供应链优势，以消费者为中心，以用户思维为指引，为销售与消费带来更多新场景，不断满足人民群众对美好生活的需要。”丁薇说。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月13日 10 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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