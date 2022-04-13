本报记者 李心萍

图①：工人在浙江宁波市一处地下综合管廊工程调试盾构机。

胡学军摄

图②：徐工塔式起重机在临猗黄河大桥项目施工。

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习近平总书记指出，一个国家一定要有正确的战略选择，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能脱实向虚。

实体兴，国家强。党的十八大以来，我国始终把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。今日起，本版推出“这十年，实体经济更壮实”系列报道，聚焦工程机械、汽车、钢铁等重点行业，展现十年来各行业不断提升产业链供应链现代化水平、不断提高核心竞争力的生动实践。

——编 者

工程机械是装备制造业重要组成部分，其发展水平是衡量一个国家工业化水平的关键指标。

“装备制造业是制造业的脊梁，要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造业大国。”党的十八大以来，习近平总书记始终牵挂着工程机械行业的发展，先后多次考察工程机械企业。

十年间，中国工程机械制造业快速崛起，成为全球最大的制造基地。2021年，全球工程机械企业10强，中国拥有3席，总数位列第一。业内人士认为，中国工程机械行业已在世界工程机械产业格局中占据重要地位。

工程机械行业高质量发展的金钥匙是什么？成果有哪些？记者进行了调研。

十年蜕变

关键零部件基本实现配套，行业发展助力超级工程

工欲善其事，必先利其器。工程机械，就是中国建造的“器”。

沙马拉达隧道，老成昆铁路的最高点，全长6.38公里。上世纪五六十年代，铁路人靠铁锤、炸药、翻斗车凿通高山，136名建设者因公殉职。

50多年后，在沙马拉达隧道30公里外，新成昆铁路的小相岭隧道开始施工。钻孔有三臂全电脑凿岩台车、铲渣有装载车，先进装备加持下，断层破碎、软质岩变形、突涌水、岩溶岩爆等难题顺利破解，实现了零事故零伤亡。

工程机械助力中国成为基建强国，中国经济发展的巨大需求也带动行业腾飞。2011年，中国工程机械行业营业收入突破5000亿元，居世界首位。

然而，彼时的工程机械行业也有隐痛：关键零部件长期依赖进口，70%的利润都被国外零部件制造商赚去。

以液压系统为例，20吨挖掘机，液压系统占整机重量不超5%，价值却占25%。“国外某个品牌的液压件占有率一度高达80%。”三一重机中挖公司总经理胡奇说。

怎么办？关键核心技术必须牢牢掌握在自己手里，行业开启十年攻坚。

核心零部件不断突破。

作为新中国工程机械的摇篮，柳工致力于让装载机装上国产液压件。“一开始，连液力变矩器砂芯表面的涂层配方都是国外巨头严守的秘密。”柳工首席科学家初长祥介绍，耗费多年，柳工才成功把涂层厚度控制在0.2毫米内。

2018年，伴随着第一台12吨轮式装载机成功下线，我国成为第四个能自主研制该装备的国家。这台装载机搭载的正是柳工自主研发的12吨液力变矩器。液力变矩器，安装在发动机和变速箱之间，能让发动机扭矩成倍增加，输出动力。12吨液力变矩器成为我国工程机械核心零部件标志性产品。

整机厂发力倒逼液压业高质量发展。截至2021年底，国内规模以上液压企业有300多家，涌现出恒立液压、艾迪精密等专精特新企业。

基础材料补足短板。

2016年10月，徐工机械联手宝钢研制的1100兆帕高强钢成功应用于百吨级以上起重机。

钢材，工程机械的关键基础材料，成本占比约30%。“高强钢不仅能有效减轻整机自重，还能大幅提高设备工作效率和使用寿命。”徐工供应总经理蒋大为说。

然而，长期以来，高强钢制造技术一直被国外垄断。进口高强钢价格贵、货源不足、交货周期长，严重制约国内整机企业发展。为此，徐工与宝钢、南钢展开联合攻关，先后解决了钢水纯净度、钢材冷冲压成型尺寸控制等难题，一步步将热轧钢强度从700兆帕提高到1100兆帕。10年间，行业高强钢钢板价格降低了50%，采购周期由6个月缩短到2至3个月。

随着基础材料、基础工艺和基础零部件这“三基”的不断突破，行业涌现出全球最大的上回转塔式起重机、全球最大履带起重机、履带式全地形工程车等超级装备，助力“中国路”“中国桥”“中国港”等一个个超级工程从图纸化为现实。

扬帆出海

我国是全球工程机械产业链最完整的国家，海外市场有望步入收获期

练好内功，中国工程机械阔步走向国际市场。

2021年，工程机械出口额同比增长62.78%，贸易顺差达303亿美元，创下新纪录。今年1月，行业出口额达历史最高的36.5亿美元，2月达26.36亿美元，为同月历史最高水平。3月，好消息仍在不断传来：

满舱出海！随着汽笛鸣响，一艘满载300多台三一设备的巨轮从码头扬帆起航。

三列齐发！150个集装箱，装载近100台设备，货值超5000万元，3列中欧班列“徐工专列”接续发车。

与同行业国际巨头竞争，中国工程机械优势何在？

产业链完备、交货周期短，是直接原因。

中国工程机械工业协会副秘书长吕莹说，受大宗商品价格上涨、不少国家推出刺激性政策影响，国际市场需求旺盛。同时，新冠肺炎疫情严重影响了跨国企业的供应链，中国企业凭借完善的产业链迅速弥补国际产能缺口、抢占市场。

“疫情之下，我们交货周期只要30至40天，国外企业至少6个月，平均为6至12个月不等。”柳工海外区域高级总监邓涛说，我国是全球工程机械领域门类最齐全、品种最丰富、产业链最完整的国家。小至螺丝钉，大到液压元件、发动机，都能实现配套。

品质稳定、性价比高，是根本原因。

“中国的产品和国外比起来，实力一点都不差。”汕头海湾隧道工程南岸工区总工程师汪朋说，中国复杂多样的地貌是最好的“练兵场”，经此淬炼的工程机械实力“杠杠的”。

在汕头海湾隧道，曾上演一场中外盾构机比拼。进口盾构机负责东线隧道，国产盾构机“中铁306号”负责西线。700多天后，结果出炉：面对孤石、基岩、8度地震烈度区等复杂施工条件，国产盾构机总用时少两个月。

正是凭借这种实力，中国盾构机实现了从进口到出口的转变，不仅备受新兴市场欢迎，还出口到法国、以色列等发达经济体。

国际布局、服务周到，是加分项。

质量再好的工程机械都少不了运维服务。初入土耳其，柳工的产品因“水土不服”无法开工，曾一度被客户要求退出市场。关键时刻，国内研究所争分夺秒改设计，15天内将新配件空运至现场，化解了难题。吃一堑长一智，柳工快速搭建本土化服务网络，将时效缩短至24小时，成功被纳入土耳其政府采购名录，多次赢得大额订单。

疫情之下，中国企业海外营销服务体系优势进一步凸显。“中国工程师与我们同在。”柳工的印尼客户偌佰可很感动，疫情最严重的时候，中国的保障团队日夜坚守。

“当前，国际工程机械产业布局和结构的调整，让我国工程机械迎来了新机遇。”吕莹说，行业已经将目标瞄准欧美市场。

徐工机械出资9900万美元设立美国公司，柳工英国公司全面运转，三一意大利公司正式开业……“着眼世界前沿，欧美市场有很大拓展空间。”徐工机械董事长王民说。

守正创新

接续补短板、提品质，发力绿色化、智能化

12.7%、10.4%、12%、16%、20.6%，过去5年，工程机械行业营业收入一直保持两位数高增长。但是挑战也在眼前，今年前两个月，行业营业收入同比增速降至1.5%。

随着新型城镇化进入后半程，工程机械市场已经饱和了吗？

吕莹认为，国内市场远未见顶。以挖掘机为例，截至2021年底，我国挖掘机保有量超200万台，超过全球其他国家和地区之和。但从单位建筑业总产值对应的挖掘机保有量来看，中国约为每10亿美元428台，仅为日本的32%。“随着我国经济社会高质量发展，工程机械的需求依然旺盛。”吕莹说。

那么，工程机械发展的新动力在哪里？

“只有创新才能自强、才能争先。”柳工机械董事长曾光安说，行业的共识已经达成。

突破关键点，“三基”短板还得补。

当前，我国高端工程机械所需液压件仍依赖进口。从部件看，液压缸已基本实现国产化，液压泵、液压马达逐步加快国产替代，但液压阀差距仍然存在。体现在整机上，采用国产件的整机第一个大修期与国外领先产品差距明显。

起重机是工程机械里的超级“大力士”。“2015年，我们实现了50吨级以下全地面起重机100%国内自主化配套，目前300吨级以下产品国产化率也达到100%。”徐工机械有关负责人介绍，下一步，千吨级起重机国产化率也将超90%。

产业链上下游携手，补短板你追我赶。“行业将共同努力，让核心基础零部件可靠性、耐久性接近国际先进水平，自给率达90%。”吕莹说。

追求高质量，产品细节还得抠。

中国工程机械逐步做到了靠谱、耐用，但在操控性、舒适性等方面仍有差距。比如，部分机型司机耳边噪声水平与国外产品差距仍在5分贝以上，机外辐射噪声水平差距也在2分贝以上。

初长祥介绍，进行“减震降噪”攻关时，团队把发动机、传动系统甚至驾驶室座椅都一一拆解，试遍了市场上能找到的所有风扇、消音器，但都不能达到要求。

为此，柳工建造了行业最大的半消声实验室。初长祥说，未来，经这里检测认证的设备，噪声值将比欧盟标准还低10%。

把握新趋势，低碳智能空间大。

“双碳”目标下，工程机械绿色化转型迫在眉睫。电动化是行业的突破口。

在供给端，随着我国新能源车迅猛发展，锂电池行业已位居世界前列。“强大的配套能力、稳定的产能，是中国工程机械电动化的有利条件。”吕莹说，电动化将进一步拓展工程机械应用领域，为智能化提供基础。

在需求侧，电动工程机械作为“省钱能手”，认可度正在逐步提升。“以电池、电机五年质保为期限，设备日均作业12小时，柴油消耗约200万元，而电能消耗仅50万元，仅燃料成本一项，5年即可为企业节省近150万元。”某钢铁厂负责人说。

成果已经初显。“前些年，我们的电动装载车还只是小批量生产，如今已实现量产并成功出口。”曾光安说，电动装载车充电1小时可连续作业6至10小时，正助力川藏铁路建设。

智能工程机械的运用也在逐步推开：在露天矿场，无人驾驶工程机械车队实现完全自主作业；在沪宁高速，无人驾驶摊压机群开展高速公路养护施工……

“驾驶员变身安全员，矿山安全系数、生产效率大幅提高。”新疆哈密首个露天煤矿无人驾驶项目负责人表示，全矿无人驾驶后，卡车运输效率提高10%以上，年生产运营成本降低10%。

吕莹表示，在电动化方面，行业还需要克服电驱动功能部件、电控系统和动力电池等技术难题；在智能化方面，为生产智能化产品，工程机械企业本身的智能制造水平也有待提升。

“不怕有难关，征服了‘娄山关’‘腊子口’，全行业将迎来更大的胜利。”王民说。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)