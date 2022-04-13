本报电 日前，随着京滨城际铁路北辰特大桥最后一块轨道板自密实混凝土浇筑完成，北京至天津滨海新区城际铁路宝坻至北辰段的无砟轨道施工任务全面完成，为后续铺轨作业和线路开通运营创造了有利条件。

京滨城际北辰特大桥全长31.74公里，全桥跨高速公路5次，跨越河道10条，施工面临诸多制约条件。建设单位抓好今春开局，施工高峰期1200余名建设者奋战在一线，分节段攻克难题，较计划工期提前8天完成了无砟轨道施工任务。京滨铁路全线建成后，将与京唐城际、京津城际和津秦、津保高铁连通，深入推进“轨道上的京津冀”建设，助力京津冀协同发展，带动沿线经济社会发展。

（岳 阳）

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《 人民日报 》（ 2022年04月13日 18 版）

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