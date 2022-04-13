罗珊珊

“中国机遇”，是采访外资企业时听到频次最高的词语，也是外资看好中国市场的原因。

“中国机遇”是什么？是消费升级的市场机遇，是碳达峰碳中和的产业机遇，也是乡村振兴等带来的发展机遇……透过一个个鲜活的投资案例，我们看到了中国高质量发展的广阔空间和强大韧性，也看到了全球跨国企业投资中国的坚定信心。

机遇源于发展。经济总量超110万亿元，人均国内生产总值突破1.2万美元，中等收入群体超4亿人……加快高质量发展，中国处处涌动着勃勃生机：产业转型升级开辟发展新空间，美好生活需要激活消费升级潜力。对于外资企业来说，中国市场大有可为。

机遇源于开放。连续5年缩减外商投资准入负面清单、颁布实施外商投资法、统筹推进21个自贸试验区和海南自由贸易港建设……开放的中国海纳百川，坚定不移同各国一道共建开放型世界经济，赢得国际社会广泛信任。

面向未来，中国将继续扩大高水平对外开放，更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，形成国际合作和竞争新优势。一个更加开放的中国，与世界各国携起手来，必将为全球经济发展创造更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 19 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)