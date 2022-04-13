原标题：曲靖城市大脑上线试运行，紫光集团助力“数字曲靖”加速建设

近日，曲靖城市大脑上线试运行。由紫光集团助力打造的曲靖城市大脑不仅为“数字曲靖”打造基础平台和数据中心枢纽，更作为数字化赋能曲靖发展的底座，将为曲靖实现数字化、智能化、智慧化打下坚实基础。同时，以“统一入口、高效办事”为建设宗旨的“曲靖通”APP正式上线，可以让曲靖市民亲身感受到智慧城市的便捷与温度。

融数智、惠民生 城市大脑奠基“数字曲靖”

“十四五”时期，数字经济成为经济高质量发展的新引擎。曲靖大力推进“数字曲靖”建设，加快资源数字化、数字产业化、产业数字化步伐。以“实用管用、干部爱用、群众受用”为目标，曲靖城市大脑建设围绕“筑云、聚数、赋智、促用”关键任务，着力打造“一库两中心”与“一舱两平台”，为曲靖市更多智慧应用的生长奠定扎实的环境基础，为曲靖实现数字化、智能化、智慧化打下坚实底座。

“一库两中心”即市级数据库、大数据能力中心和安全防护中心，为城市大脑底层构筑数据汇聚、管理、治理、服务、共享、运营、安全、开放、应用等全周期能力的基础支撑。

“一舱两平台”即数字驾驶舱、“一网通办”和“一网统管”平台。另一方面，聚焦城市管理者、生产者、生活者切身工作与生活需求，提供并不断拓展应用服务，并为更多信息系统和数字化产品服务提供海量数据支撑，持续激活数据价值。

一网通办少跑路 “曲靖通”APP成市民生活好帮手

市民一键扫码即可查询办理415个部门15148项的政务服务，市民所需、企业所需，在“曲靖通”APP上都将轻松实现。

据悉，“曲靖通”APP首期上线的功能具有“方便、快捷、智能”三大特点，通过梳理集成便民服务事项，“曲靖通”APP设计了“扫码办”“防疫出行”“曲靖M”“就医服务”“生活缴费”“事项上报”等特色版块，居民找服务、查事项、约办事通过一个入口即可实现；就医预约、公积金办理等高频事项，以后也不再需要东奔西跑，在手机上一键就能轻松完成；在文娱方面，“曲靖通”对接上线了云游曲靖、博物馆、美术馆、科技馆等特色应用，其中全面集合了曲靖市的旅游景点信息，可以实现一键规划行程，并且得益于VR视觉技术的应用，市民足不出户也能尽享城市美景。

作为面向市民的终端应用，“曲靖通”APP的每个功能细节都在诠释以人为本的设计理念，真正实现了政务和公共服务从“人找服务”到“服务找人”的智能化转变，这也是紫光集团旗下新华三集团建设智慧城市的基本思路。在新华三看来，让技术为人服务，才能真正建好智慧城市。目前，“曲靖通”已汇聚90余项政务服务和便民服务，涵盖衣食住行、学习娱乐、就业医疗等各个方面，随着功能的持续升级和丰富，将成为惠及曲靖全体市民的全方位服务平台。

秉持“以人为本，以数为魂，以用为要”的价值理念，以紫光云与智能事业群为主的核心技术团队经过近7个月攻坚，基于面向城市数字化创新提出的城市操作系统与累计服务190余个智慧城市项目的建设运营经验，全面保障曲靖城市大脑顺利上线试运行。未来，紫光集团将持续创新探索，以“云智原生”战略为引领，服务曲靖城市大脑持续升级、智慧应用全面拓展，携手更多合作伙伴，共同推进城市智慧化进程，助推曲靖数字经济产业发展。

(责编：曹淼、李源)