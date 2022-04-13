人民网北京4月13日电 （记者车柯蒙）为贯彻落实党中央、国务院决策部署，提振市场主体信心、激发市场主体活力，支持小微企业和制造业等行业发展，国家税务总局深入推进大规模留抵退税政策实施，采取一系列有力措施，确保政策稳妥有序落实到位。记者从国家税务总局了解到，4月1日至11日，全国税务部门共为20.3万户纳税人办理留抵退税1557亿元。

据国家税务总局货物和劳务税司相关负责人介绍，今年的大规模留抵退税政策有三方面特点：一是聚焦小微企业和重点支持行业；二是增量留抵和存量留抵并退；三是制度性、一次性和阶段性安排并举。今年大规模留抵退税政策将为市场主体新增约1.5万亿元现金流，将税款以“真金白银”的形式实实在在地退还给企业，对于急需资金支持的企业，能够起到帮一把、渡难关、扶一程的作用，助力企业在生产经营中轻装上阵。

为及早释放政策红利，税务部门全力推进大规模留抵退税政策实施。3月21日，国务院常务会议审议通过留抵退税实施方案，次日，税务总局即联合财政部印发财税政策公告，并同步制发征管服务文件。各地税务部门于4月1日前完成第一轮全覆盖宣传辅导，通过发布政策即问即答，线上线下广泛宣传等形式，加强政策解读和辅导，促进纳税人“知政策、会操作、能享受”。又通过多种形式，开展新一轮宣传辅导，帮助纳税人吃透政策。

为加快退税进度，各地税务部门针对性加强辅导，帮助纳税人进行财务核算，理清退税账，并加快审核进度，动态分析纳税人申请退税情况，及时调配退税审核、系统运维等人力资源配置，确保企业及时享受退税红利。

与此同时，为推动留抵退税政策直达快享，税务总局及时升级税收征管信息系统，优化功能，改造流程，便利广大纳税人高效办理业务、及时享受政策。各地税务部门按照税务总局统一部署，建立“领导小组+专项工作组”的工作机制，强化与财政、人民银行等部门的联动协同，合力确保政策快速落地。

国家税务总局货物和劳务税司相关负责人介绍，税务部门明确将4至6月的留抵退税申请时间，由申报期内延长到每月最后一个工作日，以进一步便利纳税人办理退税。

税务总局有关负责人表示，税务部门坚决落实党中央、国务院的重大决策部署，坚定扛起大规模留抵退税政策落实的政治责任，将继续采取有力有效措施，确保这项关键性举措不折不扣落实到位，全力以赴帮助广大纳税人及时充分便捷享受政策红利，助力企业加大投资、加快技术改造升级，增强企业发展内生动力，为高质量发展积蓄新动能。

(责编：郭思邈、高雷)