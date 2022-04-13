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雄安新区智能网联汽车道路测试与示范应用启动

2022年04月13日08:44 | 来源：新华社
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　　新华社石家庄4月12日电（记者白明山）雄安新区智能网联汽车道路测试与示范应用日前正式启动，将重点推动车车互联、车路协同技术创新，打造更多的无人驾驶测试场景。

　　据介绍，首批测试在雄安新区容东片区选取6条共计25公里的道路，开展点到点线路运行测试，后续道路测试范围还将不断拓展。首批18辆无人驾驶汽车率先部署到位。年内，将有不少于100辆的各类型无人驾驶车辆开展道路测试和应用示范。

　　通过测试，使人、车、路、物实现实时互联互通，构建实时感知、瞬时响应、智能决策的新型智能交通体系。雄安新区将推动数据全面开放共享，建立交通大数据库，推动摄像头、雷达、信号灯、高精度地图等交通数据，以及脱敏后的车辆测试数据，在参与单位间共享共用，加速智能网联技术成熟。

　　雄安新区将加紧数字道路、边缘计算以及算力中心等基础设施的建设部署，完善相关政策体系，为各类车企、科技企业开展关键技术攻关、新场景应用示范创造广阔空间。

(责编：王震、陈键)

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