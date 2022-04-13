雄安新区智能网联汽车道路测试与示范应用启动
2022年04月13日08:44 | 来源：新华社
小字号
新华社石家庄4月12日电（记者白明山）雄安新区智能网联汽车道路测试与示范应用日前正式启动，将重点推动车车互联、车路协同技术创新，打造更多的无人驾驶测试场景。
据介绍，首批测试在雄安新区容东片区选取6条共计25公里的道路，开展点到点线路运行测试，后续道路测试范围还将不断拓展。首批18辆无人驾驶汽车率先部署到位。年内，将有不少于100辆的各类型无人驾驶车辆开展道路测试和应用示范。
通过测试，使人、车、路、物实现实时互联互通，构建实时感知、瞬时响应、智能决策的新型智能交通体系。雄安新区将推动数据全面开放共享，建立交通大数据库，推动摄像头、雷达、信号灯、高精度地图等交通数据，以及脱敏后的车辆测试数据，在参与单位间共享共用，加速智能网联技术成熟。
雄安新区将加紧数字道路、边缘计算以及算力中心等基础设施的建设部署，完善相关政策体系，为各类车企、科技企业开展关键技术攻关、新场景应用示范创造广阔空间。
(责编：王震、陈键)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 电子烟国标获批：10月1日起实施
- 人民网北京4月12日电 （记者李楠桦）据国家标准化管理委员会官方网站消息，近日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准《电子烟》强制性国家标准，现予以发布，自2022年10月1日起实施。 《电子烟》强制性国家标准显示，所有的电子烟产品都必须依照国标进行生产。…
相关新闻
- 评论
- 关注