商务部多措并举助货运物流保通保畅
2022年04月13日08:45 | 来源：新华社
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新华社北京4月12日电（记者谢希瑶）商务部11日召开专题会议，会同交通运输部研究做好货运物流保通保畅工作，确保疫情防控重点地区群众生活必需品供应，助力稳住外贸外资基本盘。
会议指出，近期本土疫情多点频发，对市场保供稳价和部分企业生产经营、供应链稳定产生了较大压力。要积极推动解决人民群众和市场主体急难愁盼，打通堵点、解决难点、消除痛点。要结合外贸、外资企业特点和诉求，有针对性地做好货运物流保通保畅工作，坚持稳字当头、稳中求进，稳住外贸外资基本盘。
近期，商务部还密集研究布置生活必需品保供工作，持续加强跨区域统筹与密集调度，协调、指导、督促各地商务系统，保障全国特别是上海、吉林等疫情防控重点地区生活必需品市场供应。
一是强化市场监测预警。保持全国商务系统应急保供机制处于激活状态，开展生活必需品市场监测和日报制度，动态跟踪各地市场供应情况，加强市场运行趋势研判，及时发布保供预警信息。
二是建立联保联供机制。对疫情防控重点地区，均已启动“多方帮一方”的联保联供机制，调动周边保供力量，加大货源组织力度。
三是指导协调接驳运输。指导推动有关地区在周边建设生活物资零接触运输中转站，降低疫情传播风险。目前，上海市在江苏昆山、浙江平湖、上海西郊建立的3个物资运输零接触中转站运转平稳，累计完成物资零接触转运2599吨。
(责编：王震、陈键)
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