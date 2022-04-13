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善待货车司机，让物流“畅”起来

2022年04月13日08:50 | 来源：新华社
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　　“一天只能吃上一顿饭”“三天下不了车”“路不通没活干”……连日来，多地货车司机上演“人在囧途”现实版，处境令人揪心。他们本该在高速公路疾驰、走村串镇，成为物流链的关键一环，却因道路受阻，正常生活生产都被阻断。物流系统如同人体的血液循环，哪怕是一根小血管不通畅，都可能引发全身的大问题。

　　司机大哥们不容易，大家一起想想办法！

　　疫情“拦路虎”给物流畅通出了难题，最大的难就是“左右为难”。物流系统本就是全国一盘棋，自扫门前雪只会满盘皆输。然而，隐匿的病毒传播快、波及广，不得不防；物流通道联系的是民生保障、经济运行，又不能不畅。一时间，与病毒的博弈战在物流通道上陷入胶着状态。

　　对于已经出现疫情的城市，畅通物流通道，就是保障物资供应的“生命线”；对于尚未出现疫情的城市，守好物流通道入口是疫情防控“保卫战”的重要一环。我们既需要“畅通”物流，又需要“阻断”病毒，该如何做到两全？

　　一些地方对过往货车“严防死守”，背后的情由不难理解。但有的过于简单粗暴，擅自阻断或关闭公路，在高速公路主线和服务区设置防疫检查点；有的一刀切，凡是外地车辆，不管青红皂白，即便健康码是绿码，即便行程轨迹上没有带星标识，一律不让下高速。物流通道不仅保障民生，还是维系企业生产、进出口贸易的命脉，一旦通道阻断，经济发展就可能面临“失血”。抗击疫情和经济社会发展，只顾一头，并不符合中央相关精神。

　　日前，国务院联防联控机制印发《关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》，要求各地不得随意限制货运车辆和司乘人员通行，不得以车籍地、户籍地作为限制通行条件，不得简单以货车司乘人员、船员通信行程卡绿色带星号为由限制车辆船舶的通行、停靠。

　　针对货运物流管理，既然粗暴的办法不能用，简单的办法不顶用，那么就要以变应变，在疫情防控常态化下，探索行之有效的运行机制和管理办法。

　　回顾此轮疫情暴发以来的陆路运输情况，有很多问题就是因为有大局观、贯彻“以人为本”的理念，积极想办法、找出路才得到解决。

　　比如，货车司机做不了核酸不能上路，上海不仅在港区、园区设置核酸检测点，还在市内设置专门针对货车司机的核酸检测点，后续各地在高速公路、闸口也开始设置核酸检测点，“做不了核酸”的问题就得到了解决。又如，核酸结果出得慢，导致货车司机等候时间长，各地又针对性地提高了货车司机的核酸检测速率，减少大家等待的时间。再如，上海港为了方便集装箱卡车司机在长三角地区通行，将行程码、核酸等信息集中在一张通行证上，简化司机进出港区的手续。

　　疫情防控艰巨复杂、困难重重，主动作为、积极探索才能出实招、真管用。而哪怕是点上的、局部的改进，只要能让群众少犯难、少受罪，都是十分值得的。

　　疫情防控是场持久战，堵在物流通道上的疫情“拦路虎”还有不少。比如全链条货物消杀、大仓和物流园区管控、人员流动信息上报共享等等。只有将“拦路虎”一一扫除，才能打赢这场保民生的疫情防控战。

　　疫情当前，请珍惜每一辆疾驰而过的大货车。它承载的可能是一个社区的紧缺物资，也是一个家庭的谋生希望。做好防疫消杀、畅通货运通道，为司机师傅送一份平安和温暖，也给城市的安全运转多添一份保障。

　　疫情的考卷，从来没有标准答案，我们必须以变应变、逐一应对。各地应不折不扣贯彻落实国务院联防联控机制的通知精神，将保通保畅的工作落细、落小、落实，及时纠偏，优化防疫通行管控措施，尽快为货车司机解决“困”在车上的难，保证全国物流运行顺畅。同时，一些治标更治本的工作也要跟上。如尽快建设城市应急供应链保障体系、加强区域协同调配、加快数字化供应链建设等。

　　(本报评论员贾远琨、王辰阳)

(责编：王震、陈键)

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