记者刘巍巍

2022年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施，涵盖全球约30%的经济体量和贸易总额，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地。

记者近日在经济大省江苏采访发现，100多天来，RCEP效应逐渐显现，成员国之间贸易往来更加活跃，越来越多进出口企业享受RCEP带来的红利，助力外向型经济提速。

南京海关数据显示，区域全面经济伙伴关系协定生效以来，该关签发RCEP原产地证书1.52万份，证书金额达57.16亿元人民币，预计货物可享受进口国关税优惠5716.13万元人民币；自南京关区进口RCEP项下货物626票，货值8.93亿元人民币，享受关税优惠1466.33万元人民币。

苏州湘园新材料股份有限公司是国内规模较大的聚氨酯扩链剂生产企业。得益于RCEP框架下中日首次达成的双边关税减让，企业尽管面临疫情影响，但2022年年初以来对日出口额却增长了近10%。

“RCEP生效后，产品出口到日本成本大幅降低。以主力产品邻氯苯胺为例，关税率由3.1%降为0，直接帮助客户减免关税近20万元人民币。”企业负责人马菲菲介绍说，根据年度出口计划，仅此一项即可减免关税100万元人民币，提高了产品的海外竞争力。

在江苏省扬州市，RCEP对马来西亚生效实施以来，多家外贸企业争分夺秒抢抓机遇。作为江苏省规模最大的金属板材加工设备制造企业之一，扬力集团股份有限公司每年销往马来西亚的货物金额达1000万美元，该公司经理朱少华告诉记者，RCEP对马来西亚生效后，由企业“跑腿”变为数据“跑路”，出口效率大幅提升。

出口顺势而上，进口“披荆斩棘”。

位于江苏省昆山市的正新橡胶(中国)有限公司是国内大型橡胶轮胎生产企业之一，主要生产子午线轿车轮胎、卡车轮胎等。凭借RCEP原产地证书，该公司近期从日本进口一批货值4.6万美元的黏合剂，即享受了相应关税减免。

“这批货物是我们首次享受RCEP关税减免红利，随着日本供应商出货的常态化和第二年度降税安排的实施，RCEP政策将为企业进出口带来更多实惠。”企业关务经理罗佩艳表示，接下来将优化供应链配置，追加相关产品进口量，稳定RCEP区域贸易，预计2022年可直接享受进口关税减免近40万元人民币。

南京海关关税处处长周玉生告诉记者，下一步南京海关将持续跟踪RCEP实施情况，为外贸企业提供自贸协定关税比对、原产地规则、政策法规咨询等更多综合性服务，进一步提升我国企业参与国际合作与竞争的能力。

受区域全面经济伙伴关系协定综合效应促动，江苏企业近期对RCEP区域投资热情高涨。2022年前两个月，该省企业共在RCEP区域投资34个项目，中方协议投资额4.3亿美元，同比增长635.3%，占该省对外投资的比重达到37.3%。

“相对于扩大货物贸易和双向投资等直观效果而言，区域全面经济伙伴关系协定更深刻的影响在于可以重塑区域产业链供应链、推进高水平制度型开放。”马菲菲说。

新华社南京4月12日电

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