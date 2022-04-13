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三月份税务部门累计办理缓缴税费2567亿元

2022年04月13日08:52 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月12日电（记者王雨萧）国家税务总局最新数据显示，今年3月份，全国税务部门共办理制造业中小微企业缓缴税费2567亿元，惠及257万户企业，基本覆盖了全部制造业中小微企业有税申报户。

　　国家税务总局收入规划核算司相关负责人介绍，税务部门贯彻落实党中央、国务院决策部署，将去年四季度实施的制造业中小微企业缓缴税费政策继续延长6个月，累计达到9个月。今年3月份办理缓缴税费2567亿元，其中，中型企业户均缓缴税费44万元左右，小微企业户均缓缴税费5万元左右。

　　“这相当于国家为制造业中小微企业提供了一笔无息贷款，有利于缓解企业资金压力、改善企业生产经营。”这位负责人说。

　　记者了解到，为推动缓缴税费政策直达快享，国家税务总局及时升级税收征管信息系统，各地税务部门精准开展宣传辅导，优化办理流程，提高审核效率，确保延缓缴纳税费措施和操作流程应知尽知。同时，按日跟踪落实情况，及时解决政策落实过程中出现的新情况、新问题，确保延缓缴纳税费措施落实到位。

　　国家税务总局有关负责人表示，税务部门将在继续做好缓税工作的同时，不折不扣落实落细各项退税和减税政策，切实增强市场主体和人民群众获得感，为稳定宏观经济大盘、推进高质量发展贡献力量。

(责编：王震、陈键)

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