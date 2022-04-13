国家跨境电商零售进口药品试点在豫启动
2022年04月13日08:53 | 来源：新华社
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据新华社郑州4月11日电（记者李文哲）11日，河南保税物流中心园区内，我国首单跨境电商零售进口药品在“全球汇”线上平台完成实单交易，标志着国家跨境电商零售进口药品试点业务正式启动。
记者在现场获悉，消费者目前可购买13种非处方药，可线上通过“全球汇”网购，也可线下在指定药店购买提货。所购买药品上贴有溯源二维码，扫码后可查阅药品基本信息、通关信息和物流信息等。
依托枢纽口岸优势，近年来河南抢抓发展机遇，成为中国跨境电商的试验田。“海淘”在过去需约两周才能收到货，河南首创跨境电商保税备货的1210模式，把收货时间缩减到了两三天，在全国复制推广，让“足不出户买全球、卖全球”成为可能。
据了解，相比于普通药品进口，跨境电商方式采用1210模式，消费者在线上下单支付后约2分钟，药品便可完成通关。同时，药品从生产厂商直达零售企业，实施特殊税收政策，让药品进口“更快、更省、更放心”。
(责编：王震、陈键)
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