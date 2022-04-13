新华社南宁4月12日电（记者王军伟、胡佳丽、吴思思）铝合金铸锭想做多大就能做多大？对力学均匀性有着苛刻要求的航天用材告诉你，答案是难上加难。

在广西投资集团所属的南南铝加工有限公司的熔铸车间入口处，立着一根曾是世界最大直径的铝合金圆锭，它的“腰围”直径是1320毫米。

虽然位于祖国大西南，南南铝加工却在航空航天、轨道交通、3C电子用材领域屡次突破国外技术封锁，取得重要突破。这是如何做到的？

屡次攻克关键材料技术难题

站在曾登顶世界最大直径铝合金圆锭前，记者问道：“再做大一些很难吗？”

公司技术研发中心航空航天材料研究所副主任姚祥说：“航空航天铝材用铸锭的技术难度特点是越大越难，铸造开裂是超大规格硬铝合金铸锭的通病，有一点瑕疵就无法满足航空用材需要。”

航天用铝合金超宽幅板材、航空用高强高韧耐蚀铝合金极厚板、航空用铝合金薄板、高速动车组车体用型材……近年来，南南铝加工陆续研发一批核心材料，成为国内多个行业细分领域关键装备产业化唯一保障企业，在部分关键铝合金材料上改变了我国严重依赖国外进口的局面。

在机器的轰鸣声中，公司综合管理部经理张江斌带着记者继续往前走，在一条正在作业的生产线前，记者接连发问：“那些关键铝合金材料是这些设备生产的吗？”“设备是国产的吗？”

张江斌说：“这些设备都是从国外引进的，一度设备出现故障需要外国技术人员维修，还要向对方提供一些关键数据。”

“现在情况发生了巨大改变，这些年我们联合国内知名高校和多家制造企业，攻克了多个首台套设备，在关键设备上逐步实现自主可控。”张江斌说。

顺着张江斌手指的方向望去，一台3米多宽、100多米长的大型设备映入眼帘。这是中国首台套辊底炉，2020年建成投产，从此打破了我国高端铝合金生产关键装备技术依赖进口的被动局面。

公司总工程师余凤智告诉记者，该装备集成国内85家企业制造技术，解决了厚板的热处理装备技术难题，“但与国外相比，国产设备要实现最厚和最薄航空航天材料制造两个极致，我们还在路上”。

从“小众”出圈走向“大众”

南南铝加工党委书记、董事长韦强说，高端铝材主要用于火箭、飞机制造等领域。但航空航天用铝毕竟数量少，企业要进入中国乃至世界高端电子产品、汽车企业的供应链。疫情扰乱了全球供应链，但危中有机。

韦强告诉记者，一家全球3C泛半导体行业头部企业的高端产品多在中国组装，但是其所用高端铝材，原由某发达国家企业提供，疫情导致产品质量受到影响，这家企业向南南铝加工抛来橄榄枝。

“疫情发生前，我们和这家企业已有接触，但是成为对方的全球首选伙伴还是在疫情发生后的2020年。”公司营销中心副总经理刘戈说。

同年，南南铝加工成为国内一家造车新势力企业的汽车外板制造商。当这家企业提出“肉眼看不出的划痕也是问题”的品质要求时，公司技术研发中心汽车材料研究所所长黄程毅感到了巨大压力。

因新能源汽车用铝合金外板技术难度较大，过去中国企业多依赖进口，面对客户的高标准要求，有的技术人员表现出疑虑，但韦强更看重这背后巨大的市场机遇，“客户有需要，我们就要尽力满足，要敢于挑战全球最高标准”。

从试制、认证到小批量生产，南南铝加工闯过一道道关卡，成品率不断提升，逐步进入我国高端汽车用铝合金外板市场。

“别人能做出来的，我们为什么不能”

工程师陈仁桂大学毕业后进入南南铝加工最艰苦的熔铸一线，如今“熔铸三剑客”之一的外号彰显其“江湖地位”。

“我其实是一名‘厨师’。”陈仁桂这般比喻熔铸工种，“在纯铝中加不同金属可以做成不同的铝合金，合金怎么样，关键在配方。”

这位“厨师”在2013年带领团队摸索出世界最大直径铝合金圆锭的“配方”时，年仅24岁。

这项技术当时是国内空白，公司重金邀请外国权威专家进行技术指导。陈仁桂说：“专家调试了30多次没有成功，撂下一句‘全世界没有人能做出来’便走了。”

陈仁桂开启“死磕”模式，经过2年时间百余次铸造失败后，团队终于攻克了技术难关，实现了批量化稳定生产。

在南南铝加工，从办公大楼走向车间的必经之路，叫“创新路”。这里集聚了国家铝973项目首席科学家、100多名硕博士、200多名高技能人才，孵化了数个国家级、自治区级技能大师工作室。生产一线涌现出一批全国技术能手、“广西工匠”。

36岁的齐林是挤压制造中心模具工长，2008年进入公司时，他从未想过自己能以模具填补国内技术空白。

“像这个枕梁型材是复兴号的关键材料，制造它需要30多套模具，过去我国一直依赖进口。”齐林说，“但别人能做出来的，我们为什么不能！”

齐林带领团队在1年多时间里反复尝试80次，最终生产出性能合格甚至优于进口产品的模具。过去南南铝加工95%的模具依赖进口，现在只需购买5%。

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