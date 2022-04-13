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网络认养果树 特产轻松到家

记者陈钢、陈晨、张健
2022年04月13日08:55 | 来源：新华每日电讯 新华关注·乡村振兴
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农民请客户在网上认养果树，定期为客户直播果园长势，收获后再将鲜果快递送达对方家中……在革命圣地延安，借助手机这个“新农具”，越来越多农民正在让正宗的“延安味道”飞出黄土高原。

“各位朋友，咱南沟村的樱桃花开了，丰收在望。想认养樱桃的，要抓紧时间噢！”一片花海中，延安市安塞区高桥镇南沟村包村干部张光红正对着手机做直播。透过他的镜头，雪白的樱桃花开得正艳。

张光红还记得，11年前初来包村，这里的通讯极为不便，“打电话常常要到山顶上找信号”。

2014年起，村里发展了山地苹果和樱桃，几年下来颇具规模。随着通讯条件改善，张光红灵机一动，开始尝试用手机直播村里的美景，销售村里的农货。

“我几乎每天都发短视频，很多人由此认识了我们村，认养了我们的果树，客户里还有外国人呢！”如今，张光红已是当地小有名气的“网红”。除了直接认养，果品也在网店销售。一到节假日，村子还成为游客的“网红打卡地”。

无独有偶，百公里之外的延长县七里村街道管村，认养农业示范园中已有100多棵苹果树被认养。园子里架设有摄像头，客户只需打开手机小程序，园中场景便可一览无余。认养模式加上网络直播销售，村里的果农每卖出1公斤苹果，能比过去多挣1元钱。

不只农产品，陕北特色的风土人情也成了延安农村电商的新卖点。在管村村委会，直播间被布置成窑洞内景：土炕上的簸箕、水杯充满年代感，玉米、大蒜挂在墙头，一个个老农具里，尽是记忆中的农村模样。

“观众就爱看这地道的‘延安味儿’。”在村里负责电商业务的王刚是一位返乡能人。每年9月到来年2月的农产品销售旺季，他带着乡亲们直播，新采摘的苹果配上豪迈的信天游，直播间里颇为热闹，最多时有8000多人在线观看。

如今在延安，农民拿起手机、通过网络发展产业渐成潮流。“移动互联网降低了农民用新技术创业的门槛。”长期研究农村电商的延安市副市长魏延安说，手机正在成为“新农具”，农民成为“新网红”，直播成为“新农活”。

新华社西安电

(责编：王震、陈键)

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