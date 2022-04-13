记者吴振东、谢樱、邓倩倩、吴晓颖

受疫情影响，“云面试”成为用人单位招聘、考研复试的重要方式。记者近日在福建、湖南、四川等地了解到，许多高校积极挖掘资源，打造“专属网络面试间”，解决毕业生“云面试”的后顾之忧。

面试间破解毕业生“燃眉之急”

2022年高校毕业生规模预计首次突破千万人，由此带来庞大的面试需求。“你负责面试，其余工作交给我们。”中南大学新校区毓秀楼三楼入口处，大屏上闪烁着这样的提示，一场场面试正在楼内各个网络面试间紧张有序地进行。

记者看到，面试间干净简洁，配备了三脚架、补光灯等设备。一场面试结束后，工作人员会对房间进行消杀。

“环境没得说，各种细节安排也很到位。”中南大学资源与安全工程学院学生于佳诚说，打算把这里推荐给身边的同学，考研、找工作都可以来这里面试。

智联招聘发布的数据显示，受疫情影响，超过六成的企业在今年春招中采用视频面试、视频介绍、线上双选会等可视化招聘方式。此外，多所高校发出通知，研究生复试通过网络远程方式进行。

然而，线上面试对环境、网络等方面的要求，让不少毕业生感到苦恼：“宿舍里人多声杂，一不小心就有同学‘乱入’，面试时很难安心，直接影响面试效果。”

四川农业大学水利水电学院党委书记侯莉表示，开设面试间就是为了解决学生在求职、升学过程中面临的这些“急难愁盼”，相比宿舍和教室，面试间具有隔音效果好、网络稳定、空间相对独立等特点，受到学生和招聘单位的认可。

“面试间的环境，可以让自己快速进入状态。另外，选择申请面试间进行面试，也给招聘官留下‘我非常珍视这次机会’的好印象。”走出面试间，上海大学2022届毕业生王同学向记者电话分享了这个“意外收获”。

“预约制”提升面试间使用效率

求职、复试关键时期，如何腾出足够的面试间资源？如何提高使用效率？相关高校进行了积极探索。

南华大学招生处处长、就业指导中心主任刘振中介绍说，突发疫情叠加复试、面试高峰期，学校为尽快满足学生需求，充分利用了会议室、心理咨询室、学生辅导室等场地资源，加紧设备购买和调试工作。学校目前已开辟出20个面试间，每天分时段供学生预约使用。

记者从西南石油大学了解到，往年学校也临时搭建过远程面试间，但面对今年更大的需求，通过挖掘办公室、就业指导和生涯活动教室等空间，在短时间内开设出覆盖全校所有学院的面试间，专供求职和复试的同学使用。

提高面试间的使用效率，需让学生少跑腿、信息多走路。中南大学学生杨雯雯向记者演示：打开学校“就业指导中心选课宝”小程序，“网络面试间”也被展示在选课栏供同学们预约，确定时间段，点击“选课”，对应的面试间便被添加至个人课程表，她只需按时前往即可。

在福建师范大学，面试间可预约时间为每天早8点到晚8点，每2小时为一个时间段，学生可通过填写在线表格进行信息登记，按先来后到的原则使用面试间，要求至少提前一天申请。为做好服务保障，闽江学院等院校还出台值班助理制度，每天安排4名学生助理在面试间值班，现场解决使用者遇到的问题。

有毕业生表示，虽然学校做了很多工作，但目前面试间还是呈现供不应求状态，“每天的各个时段几乎都是爆满的，很难预约得上。”也有学生指出，一些会议室被临时改成面试间，偌大的空间在一个时间段内只能容纳一人面试，空间利用率有待提高。

全过程辅导 为线上面试“加油”

疫情防控背景下，不少毕业生从投递简历到面试、录用，所有环节都在线上进行，要求高校就业工作也要同步切换至“线上模式”。

上海理工大学2022届毕业生李同学坦言，自己曾对“线上面试如何组织自我介绍最有效”“线上面试有哪些礼仪”等众多问题感到心中没底，好在学校就业部门多次把具有丰富线上面试经验的“大咖”们请进直播间，为我们解疑释惑。“如果说开设面试间是为毕业生提供的‘硬支撑’，专业老师、辅导员的针对性指导就是有力的‘软支持’。”

聚焦学生就业求职能力的提升，中南大学就业指导中心成立了职业选择能力训练实验中心，设置10个实验室，覆盖能力提升全过程。今年，该中心积极为毕业生提供服装、化妆、简历优化、心理调适、面试指导等各项服务，帮助学生在线上面试中脱颖而出。

据了解，将就业工作调至“线上模式”后，多所高校还探索出“线上推介会”“线上双选会”等多种类型“云服务”，千方百计为学生就业搭建有效平台。

上海海洋大学近日举行的一场2022届毕业生线上推介活动，共吸引34527人次收看，评论留言超过6000条。直播过程中，20位毕业生向招聘企业一一介绍自己的优势和就业意向。毕业生江婧告诉记者，多家企业在直播结束后和她建立了联系。

“线上推介活动给高校就业部门提出了更高要求，只有在活动前对用人单位招聘需求、毕业生求职意向等做更充分了解，才能提高岗位适配度，提升毕业生求职的成功率。”复旦大学管理学院职业发展中心主任曹能说。

新华社北京4月12日电

(责编：王震、陈键)