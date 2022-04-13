人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

多项原创技术助“海基一号”顺利“上岗”

操秀英
2022年04月13日09:06 | 来源：科技日报
小字号

　　4月11日，我国自主设计建造的亚洲第一深水导管架“海基一号”在南海东部珠江口盆地海域成功滑移下水并精准就位，创造了亚洲深水导管架海上安装新纪录，这标志着我国深水超大型导管架成套关键技术和安装能力达到世界一流水平。

　　“海基一号”总高302米，高度堪比埃菲尔铁塔，是我国自主设计的亚洲第一深水导管架，在国际上位列第10。为什么要建这么高的导管架，建这么一个“大家伙”有多难？

　　导管架平台是全球应用最广泛的海洋油气生产设施，导管架相当于“基座”，将巨大的平台托举在海面上。中海油研究总院工程研究设计院副院长付殿福介绍说，导管架平台主要在浅水运用，200米水深以上则用浮式生产平台居多。目前，全球数千座导管架生产平台中仅有9座高度超过300米。与“水下生产系统+浮式生产平台”开发模式相比，导管架平台可将钻机、井口等设置在平台上，将大大降低钻完井、工程以及后续的生产操作成本。

　　但随着水深的增加，导管架所受环境荷载迅速增加，设计难度急剧加大。如何在保证导管架强度和稳定性的同时，保持自身重量在国内建造安装资源能力可接受范围内，是设计者们面临的最大难题。

　　“海基一号”按照百年一遇的恶劣海况进行设计，项目团队攻克南海超强内波流、海底巨型沙坡沙脊、万吨级环境荷载、超大型结构物精准下水就位等一系列世界性难题。“我们为‘海基一号’量身制定‘瘦身’方案，通过‘浮动式下水桁架、超大X撑结构等’创新设计，优化结构尺寸，精简导管架水平层数量，最大化地发挥钢材性能，使平台重量优化至3万吨，比此前同海域水深不到200米的导管架重量还轻。”付殿福说。

　　此外，为解决海底巨型沙坡沙脊无法平稳固定的难题，项目团队先花一年时间对海底进行监测，确定形状不会改变，然后专门为“海基一号”设计了阶梯型防沉板，完美贴合陆丰15-1油田海床沙波形状，并首次应用下水姿态监测系统，实现了全球首个在深水巨型沙波场址的高精度安装就位。

　　此外，“海基一号”还创新应用封舱隔板设计、大尺度大吨位结构多台吊机联合吊装、适应沙坡沙脊的防沉板方案、数字孪生等十余项新技术，实现深水导管架设计建造技术从基础理论、结构型式、设计理念、施工工艺到运行维护等全方位的提升。

　　中海油研究总院院长米立军表示，“海基一号”是中国海油自主设计的300米级深水导管架，实现了我国深水导管架设计、建造、安装等技术质的飞跃，形成了中国海油标志性的深水导管架技术体系，可以根据不同油田的情况自由选择最优的开发方案，对海上油气增储上产，保障国家能源安全具有重要的战略意义。

　　据介绍，“海基一号”将服役于我国陆丰油田群区域开发项目陆丰15-1油田。后续中国海油将进行平台上部组块的安装、调试作业，平台整体建成后将刷新我国海上原油生产平台的重量纪录。

(责编：王震、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
电子烟国标获批：10月1日起实施
　　人民网北京4月12日电 （记者李楠桦）据国家标准化管理委员会官方网站消息，近日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准《电子烟》强制性国家标准，现予以发布，自2022年10月1日起实施。 《电子烟》强制性国家标准显示，所有的电子烟产品都必须依照国标进行生产。…
中国气象局：优化调整暴雨预警信号 一小时雨强纳入预警标准
　　人民网北京4月12日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，近日，中国气象局启动气象灾害（暴雨）预警信号优化调整工作，建立暴雨预警信号新标准，选取14个试点县（市、区）开展属地化发布试点工作。 中国气象局相关负责人表示，短历时强降水可能引发城市内涝、山洪、地质灾害、中小河流洪水等各类灾害，各省（自治区、直辖市）气象部门将依据本地天气气候特点，将1小时雨强标准纳入修订后的各等级暴雨预警信号标准。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部