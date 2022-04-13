人民网北京4月13日电 （记者王连香）据交通运输部消息，4月12日，交通运输部组织召开部务会，研究分析2022年一季度交通运输经济运行情况，审议《关于修改〈中华人民共和国海船船员适任考试和发证规则〉的决定》等。

会议指出，今年以来，交通运输系统统筹疫情防控和经济社会发展交通运输各项工作，统筹发展和安全，全力做好“六稳”“六保”工作，取得了积极成效。总的看，一季度交通运输经济运行总体实现平稳开局，为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间提供了重要的交通运输支撑。但要认识到，当前行业经济下行压力不断加大，仍面临不少困难和挑战。要高度关注、持续跟踪、科学研判、对症下药，及时研究稳定行业经济运行的举措，确保交通运输经济平稳运行。

会议强调，要认真落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》的任务举措，坚持稳字当头、稳中求进，全力做好交通运输经济各项工作，努力确保交通运输行业平稳健康发展，向党、国家、人民交上合格答卷，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

会议要求，要坚定信心、沉着冷静，全力以赴做好当前重点工作，确保抓严抓实抓细抓好。

一是严而又严、紧而又紧、实而又实抓好安全生产各项工作。要坚持人民至上、生命至上，举一反三、压实责任，深刻吸取安全事故教训，把确保安全作为建设人民满意交通的最基本要求，把安全发展摆在加快建设交通强国的首要位置，切实把安全发展融入建设现代综合交通运输体系全过程、各领域，确保交通运输安全，确保人民群众生命财产安全。要履职担当，坚决落实安全生产责任制，坚决守牢交通运输安全发展的底线红线。要扎实开展交通运输安全生产强化年和大检查。要“打非治违”，集中力量整治突出问题。

二是毫不放松从严抓好疫情防控交通运输工作。要坚持科学精准，扎扎实实把“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针、严而又严精准防控要求落实到位。要坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，压实“四方责任”，落实“四早”要求，坚持党政同责、齐抓共管，始终保持交通运输疫情应急指挥体系高效运转。

三是全力保障物流供应链稳定畅通。要发挥好物流保障协调工作机制作用，统筹抓好疫情防控和保通保畅工作，全力做好保通保畅各项工作。要加强对粮食、煤炭、天然气等重要物资和初级产品的运输保障，全力保障集装箱运输。要充分发挥综合交通运输的协同优势，进一步发挥水运在外贸运输中的重要作用，加快提升中欧班列、国际航空货运和国际道路运输保障能力。要加快疏通边境口岸堵点卡点，推进国际运输便利化，清理规范港口、航运等环节中介收费。

会议强调，要强化分析研判，加强政策储备，落实好已出台的政策，做好行业助企纾困等各项工作。

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