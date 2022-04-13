我国科学家近日设计出一种相位量子态与时间戳量子态混合编码的量子直接通信新系统，成功实现100公里的量子直接通信。这是目前世界最长的量子直接通信距离。该研究成果由北京量子信息科学研究院、清华大学龙桂鲁教授团队和陆建华教授团队共同攻关，发表于最新一期《Light-Science &Applications》期刊在线版。此前公开发表的成果中，量子直接通信的最长距离为18公里。

量子直接通信以量子态作为载体编码和传输信息，改变了传统保密通信的双信道结构，将噪声信道下的可靠通信发展为噪声和窃听信道下的可靠和安全通信，不仅能够感知窃听，还能够阻止窃听。

该研究表明，使用现有成熟技术手段，一些无法进行中继的场景的量子直接通信可行，如星地之间的量子直接通信、部分城市间点对点量子直接通信等。可减少中继数量，降低链路节点成本，降低通信延时，提升通信性能和用户使用体验。（记者张漫子）

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