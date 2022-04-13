人民网北京4月13日电 （记者王震）国务院新闻办公室13日举行2022年一季度进出口情况新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，一季度我国外贸进出口总值9.42万亿元，同比增长10.7%，外贸进出口开局平稳。

据海关统计，今年一季度我国货物贸易进出口总值9.42万亿元人民币，同比增长10.7%。其中，出口5.23万亿元，增长13.4%；进口4.19万亿元，增长7.5%。具体分析，主要有五个方面的特点：

一是一般贸易进出口比重提升。一季度，我国一般贸易进出口5.95万亿元，增长13.9%，占我国外贸进出口总值的63.2%，比去年同期提升1.8个百分点；其中，出口3.28万亿元，增长17.9%；进口2.67万亿元，增长9.3%。同期，我国加工贸易进出口1.99万亿元，增长4.2%。

二是与主要贸易伙伴进出口均实现增长。一季度，我国与东盟、欧盟、美国、韩国和日本分别进出口1.35万亿、1.31万亿、1.18万亿、5741.8亿和5710.3亿元，分别增长8.4%、10.2%、9.9%、12.3%和1.8%。同期，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长16.7%、6.9%。

三是外贸经营主体进出口韧性足。一季度，我国有进出口实绩的外贸企业数量43.2万家，同比增长5.7%。其中民营企业进出口4.52万亿元，增长14.1%，占比达到48%，同比提升1.4个百分点。同期，外商投资企业进出口3.38万亿元，增长5.8%；国有企业进出口1.5万亿元，增长14.5%。

四是主要大类产品出口保持较好态势。一季度，我国出口机电产品3.05万亿元，增长9.8%，占出口总值的58.4%，其中太阳能电池、锂电池、汽车出口分别增长100.8%、53.7%和83.4%。同期，出口劳动密集型产品9000.5亿元，增长10.9%，其中箱包、鞋、玩具出口分别增长24%、20.4%、16.9%。

五是机电产品、农产品进口平稳运行。一季度，我国进口机电产品1.71万亿元，增长2.7%，占进口总值的40.8%，其中集成电路、自动数据处理设备及其零部件、电动载人汽车进口分别增长12.4%、14.9%和15.7%。同期，我国进口农产品3362.5亿元，增长4.1%。

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