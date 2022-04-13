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邮储银行绿色金融课题组出版《商业银行气候融资研究》

2022年04月13日10:57 | 来源：中国网财经
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原标题：邮储银行绿色金融课题组出版专著《商业银行气候融资研究》

　　近期，由中国邮政储蓄银行绿色金融课题组编写的专著《商业银行气候融资研究》在中国金融出版社正式出版。该书聚焦商业银行气候融资这一前沿课题，从理论内涵、政策机制、业务实践、风险管理、产品案例、研究建议等维度开展了系统性研究，是邮储银行在绿色金融领域不断创新实践的一项阶段性研究成果，旨在对发展绿色金融提供有益启示。

　　近年来，邮储银行从公司治理、政策制度、资源配置、产品创新、风险管理、金融科技、绿色运营和能力建设等方面，大力发展可持续金融、绿色金融和气候融资，充分利用内外部平台开展绿色金融相关课题研究，不断提升专业能力。截至2021年末，邮储银行绿色贷款余额3722.94亿元，较年初增长32.52%，高于各项贷款平均增速19.21个百分点；连续多年获评中国银行业协会绿色银行评价先进单位，“基于大数据技术的绿色信贷服务项目”入选人民银行金融数据综合应用试点。

　　下一步，邮储银行将继续践行绿色发展理念，贯彻实施《中国邮政储蓄银行落实碳达峰碳中和行动方案》，加强创新实践和专业研究，加快建设一流的绿色普惠银行、气候友好型银行和生态友好型银行，以金融力量助力实现碳达峰碳中和目标。

(责编：董童、李源)

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