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“学雷锋 办实事 现金服务在身边”主题宣传活动在驼铃古道成功举办

2022年04月13日15:47 | 来源：北京日报
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原标题：“学雷锋 办实事 现金服务在身边”主题宣传活动在驼铃古道成功举办

　　位于石景山区模式口大街的千年“驼铃古道”特色商户林立，游客众多，对现金使用、人民币整洁度、数字人民币普及的需求较高。为切实践行“金融为民”服务理念，开展好“我为群众办实事”实践活动，弘扬雷锋精神，进一步提高公众反假货币意识，增强公众假币识别能力，不断净化北京地区人民币现金流通环境，2022年4月2日上午，由中国人民银行营业管理部、北京市公安局、北京市钱币学会、北京市石景山区金融服务办公室联合主办，中国农业银行北京市分行承办的“学雷锋办实事现金服务在身边”主题反假货币及现金服务宣传活动在驼铃古道成功举办。中国人民银行营业管理部、北京市公安局、石景山区金融办、中国农业银行北京市分行的志愿者和业务骨干参与现场宣传。

　　活动现场设置宣传展台，摆放宣传展板、易拉宝，悬挂宣传标语，播放宣传视频，营造了良好的宣传氛围。现金服务志愿者们向来往群众发放宣传折页，介绍人民币防伪知识、发现假币的处置方法、整治拒收现金、如何兑换残损人民币、如何正确使用人民币图样、数字人民币使用等人民币知识和相关法律法规；指导群众现场开立数字人民币钱包，为群众提供现场残损币兑换服务，为有需求的群众现场兑换新钞。适逢清明节前夕，活动现场特别开展了“平安清明，文明祭扫”宣传，倡议大家自觉维护人民币形象和信誉，不要购买和使用印有人民币图样的祭祀用品，共同爱护国家名片。

　　据了解，为提升反假货币实战能力，现金服务志愿者利用现钞开展实物教学，教大家如何通过“一转、二摸、三透光”的方法快速识别新版人民币。同时，通过实例讲解、案例分析的方式，向公众宣传假币常见的诈骗伎俩，提示大家警惕“先撕角后调包、以假换真、假币找零、错版币”的假钞陷阱，如果发现制造贩卖假币线索，可向公安机关举报，举报假币线索最高可奖励15万元。讲解过程通俗易懂，事例生动，激发了来往群众学习人民币防伪知识的高度热情。

　　水站李阿姨表示，以前她不知道如何辨识假币，也不清楚误收假币后如何处理，听了现金服务志愿者的讲解，知道了如何去辨识假币，了解了收到假币后应及时上缴银行，“这次活动让我受益匪浅。”

　　现场还设立了有奖问答环节，主持人向大家提出了一些常见问题，如“发现假币应如何处理”“新版人民币的防伪特征”“发现假币犯罪线索最高奖励”“拒收现金是不是违法行为”等，来往群众积极参与，丰富了现金知识的同时也获得了丰厚的奖品。活动现场井然有序、气氛热烈，得到广大群众的一致认可和高度赞扬。

　　为扩大宣传范围，增强宣传效果，本次活动通过“反假宣传”微信视频号对现场宣传进行直播，主持人声情并茂的讲解令线上直播间气氛与线下活动现场同样热烈。

　　现场活动结束后，现金服务志愿者们深入驼铃古道商户进行走访，调研了商户现金收付情况、流通中人民币整洁度和数字人民币使用情况，普及人民币防伪知识和法律法规。志愿者在一家支持数字人民币支付的商户进行扫码测试，体验了数字人民币支付的便捷及安全。

　　据介绍，此次宣传活动，是中国人民银行营业管理部、中国农业银行北京市分行等单位开展“我为群众办实事”实践活动的切实举措，向社会宣传普及了人民币知识，用专业、热情的现金服务弘扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，得到驼铃古道商户和广大群众的高度评价和一致认可。

(责编：李源、曹淼)

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