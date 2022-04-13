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春耕热线的“守”与“望” 农业农村部：春耕不结束 热线电话不撤销

2022年04月13日15:05 | 来源：人民网
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人民网北京4月13日电 （记者李栋）“我想咨询一下吉林省农民受疫情影响返乡问题……”“我们运送饲料原料因疫情排查原因，原材料运输受阻……”一通通农民春耕生产过程中遇到的“急难愁盼”问题通过热线电话打进了农业农村部相关部门。

“您反映的问题帮您记录上了，麻烦把个人联系方式留一下，我们会尽快给您处理。”接线员李红风麻利的记下对方反映的问题和电话，并转交相关部门处理。

据了解，为统筹抓好疫情防控和春耕生产，有效解决农民群众在开展春耕生产中遇到的农资运输流通、进村进店堵点卡点等问题，农业农村部日前开通春耕农资保供热线电话（010-59191312），及时为农民解决在春耕过程中遇到的问题。

据农业农村部相关负责人表示，从4月1日热线开通以来，农业农村部派出专人轮流值班，节假日不休，对热线电话反映的问题线索，第一时间转相关省农业农村部门协调办理，并跟踪办理情况，确保问题及时得到解决。

“截至4月11日，农业农村部已累计接听热线电话536个，其中协调转办509个。对跨省跨地区的重大问题，及时通过国务院联防联控机制推动协调解决。”农业农村部种植业管理司肥料与节水处二级调研员薛彦东介绍，从反映问题的类型看，近七成是交通受阻问题，返乡种地难问题占据四分之一。对少量咨询疫情防控政策的电话，当场作出一一解答。

“下一步，农业农村部将继续保持春耕农资保供热线电话畅通，及时协调解决堵点卡点问题。春耕不结束，热线电话不撤销。”薛彦东说。

(责编：赵竹青、高雷)

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