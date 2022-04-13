人民网北京4月13日电 （记者赵竹青）据商务部官网消息，商务部近期密集研究布置生活必需品保供工作，并于4月11日召开专题会议，会同交通运输部研究做好货运物流保通保畅工作，确保上海、吉林等疫情防控重点地区群众生活必需品供应，包括指导推动有关地区在周边建设生活物资零接触运输中转站等，降低疫情传播风险。

据了解，目前，上海市在江苏昆山、浙江平湖、上海西郊建立的3个物资运输零接触中转站，运转平稳，累计完成物资零接触转运2599吨。

近期，本土疫情多点频发，对市场保供稳价和部分企业生产经营、供应链稳定产生了较大压力。此次会议旨在积极推动解决人民群众和市场主体急难愁盼，打通堵点、解决难点、消除痛点。

在具体措施上，商务部通过强化市场监测预警，保持全国商务系统应急保供机制处于激活状态，开展生活必需品市场监测和日报制度，动态跟踪各地市场供应情况，加强市场运行趋势研判，及时发布保供预警信息；对疫情防控重点地区，均已启动“多方帮一方”的联保联供机制，调动周边保供力量，加大货源组织力度；同时，指导协调接驳运输，畅通物资供应渠道，降低疫情传播风险，多措并举促进货运物流畅通保障市场供应。

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