人民网北京4月13日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，4月13日，在老挝人民喜迎“泼水节”新年之际，时速120公里的普速旅客列车在中老铁路万象至磨丁段正式开行，同步加开2列万象至琅勃拉邦间、2列万象至孟赛间动车组列车。至此，中老铁路老挝段每日开行动车组列车达到8列、普速旅客列车2列。这标志着中老铁路老挝段进入动车组与普速列车共同运营新阶段，客运能力大幅提升，可为沿线民众出行提供更多选择、更便利服务。

中老铁路老挝段。国铁集团供图

老中铁路公司负责人介绍，中老铁路开通运营以来，“澜沧号”动车组列车安全平稳运行，跨境货物运量和品类不断增加，呈现出客货运输两旺态势，受到沿线民众青睐。老中铁路公司科学分析旅客出行和货物运输需求，统筹疫情防控和运输组织，将万象至琅勃拉邦间动车由每周三天开行调整为每日开行，精心做好“澜湄快线”跨境货物列车开行组织工作，不断改进站车服务，积极推行多语种服务，不断提升客货运输服务体验。截至4月10日，老挝段已累计开行动车组列车468列，发送旅客24.44万人次，最高日发送旅客3160人；累计开行跨境货物列车589列，发送货物36.54万吨，货物品类从开通初期的橡胶、化肥、百货扩展至电子、光伏、通信、汽车、纺织、蔬菜、鲜花等产品，达100多种。

中老铁路老挝段。国铁集团供图

该负责人介绍，为更好地满足沿线民众多样化出行需求，进一步提升中老铁路客运能力，老中铁路公司决定在中老铁路老挝段开行时速120公里普速旅客列车，为广大旅客提供多样化差异化的运输服务。此次开行的普速旅客列车车体是由中国企业设计制造的25G型空调客车，最高运行时速120公里，列车编组为7辆，其中硬座车厢6辆、软卧车厢1辆，总定员732人，车厢内配备了饮水、充电插座、无障碍卫生间等服务设施，列车广播和服务标识采用老、中、英三种语言，可为旅客提供良好服务。该趟车次为K12/1次的普速旅客列车，安排在万象站至磨丁站间运行，每日开行2列，中途经停蓬洪、万荣、嘎西、琅勃拉邦、孟阿、孟赛、纳堆7个车站，其中，嘎西、孟阿站为新开办客运业务的车站。K12次上午9：00从万象站始发，下午14：20到达磨丁站；K11次下午16：40从磨丁站始发，晚上21：55到达万象站，将极大便利沿线民众出行。

中老铁路老挝段。国铁集团供图

该负责人介绍，为确保普速列车安全顺利开行，老中铁路公司对中老铁路老挝段开展了安全评估和试运行，对沿线设备设施进行了全面检查，制定了安全保障措施，对运输调度、设备检修、客运服务人员进行了系统培训，规范了作业标准，确保线路设备和人员素质满足普速旅客列车开行需要。

中老铁路老挝段。国铁集团供图

据悉，中老铁路老挝段首发普速旅客列车已于4月11日开始售票，旅客可通过沿线各大火车站或老挝主要城市代售点购票，同时，可通过火车站、售票点公告获取列车开行服务信息。

下一步，老中铁路公司将积极推进互联网售票系统研发投用，加快万象南货运换装站建设，持续加强站车疫情防控，进一步提升中老铁路客货服务品质。

(责编：王连香、高雷)