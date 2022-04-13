人民网记者 杜燕飞

人勤春来早，春耕备耕忙。据农业农村部最新农情调度显示，截至目前，全国春播粮食意向面积达9.4亿亩，比上年有所增加。冬小麦苗情转化好于预期，全国早稻育秧基本结束。

一直以来，高标准农田建设、良种繁育、农机装备、粮食流通收储加工……农业生产全链条都离不开金融“活水”的灌溉。

为此，金融机构加大信贷支持力度、发挥农业保险“稳定器”作用，为新型农业经营主体提供金融支持，一幅幅金融助力春耕备耕的画卷在希望的田野上徐徐展开。

金融支持当地茶叶产业发展。受访者供图

创新金融产品增加信贷供给

茶叶是贵州第一大出口农产品，也是当地农户主要增收之源。为保障茶企在春耕期间资金需求，工商银行贵州遵义凤冈支行通过“白名单准入+线上提款”方式，今年以来已累计为当地14户茶企发放“茶e贷”1770万元。

“眼看采茶期就要到了，收购茶青、支付人力费用、购买有机肥等问题摆在眼前，只用了1天时间，当地银行就一次性发放了300万元贷款，真是太及时了。”贵州凤冈县仙人岭锌硒有机茶业有限公司财务人员说。

在山东省沂源县鲁村镇，谢章军经营着一家200平米的农资店，主营化肥、农药等物资。时值春耕，正是农资销售旺季，一垛垛各种型号化肥码在仓库，一袋袋化肥正源源不断装车拉进乡间地头。

“受疫情、市场等影响，资金压力比较大。多亏农行50万元贷款支持，我才能顺利购进农资。农资销售渠道畅通，咱心里也美滋滋地。”谢章军笑呵呵地说。

“今年以来，我们聚焦种粮大户、农机农资生产供应、粮食加工流通、农业基础设施建设等重点领域，足额保障各地春耕备耕的信贷需求，计划今年发放春耕备耕相关贷款1500亿元，粮食重点领域贷款1000亿元以上。通过多种金融工具和手段，力争2022年在种业领域信贷和直接投资资金投放100亿元以上。”农业银行行长张青松说。

作为农业政策性银行，中国农业发展银行也加大春耕信贷供给支持力度。“预计今年农地贷款投放将不低于1000亿元，投贷联动支持种业振兴200亿元，支持化肥、农药、农机等农资供应贷款投放不低于200亿元，‘菜篮子’工程贷款投放不低于200亿元。”该行行长湛东升介绍。

此前在银保监会举行的例行新闻发布会上，银保监会办公厅副主任张忠宁表示，下一步，银保监会将引导金融资源优先保障粮食和重要农产品供给，着重加大对产粮大县的金融投入。抓住种子和耕地两大核心，围绕促进大豆和油料增产、“菜篮子”产品供给，持续加大信贷服务供给。

发挥农业保险“稳定器”作用

当前，正值春耕备耕关键时期，太平洋安信农险各查勘小组忙碌于田间地头，现场选定地块样本，测算单位面积绿肥重量，得出每亩绿肥重量；利用e农险拍摄影像并上传信息系统，确保各项工作有效推进……目前，该公司创新服务模式，以“保险+”方式确保粮食产加销“五优联动”，打造稻米区域品牌，确保农业增效、农民增收。

为助力高标准农田建设，日前，中国人寿财险山东省兰陵支公司与兰陵县农业农村局签订了高标准农田建设项目设施保险合同。作为山东省内首单，该保险将为兰陵县4万亩高标准农田设施提供2651万元的管护及维修保障，助力和护航春耕生产。

值得一提的是，银保监会日前发布的《关于2022年银行业保险业服务全面推进乡村振兴重点工作的通知》要求，保险机构要落实三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险主产省产粮大县全覆盖。

“今年春耕开始前，我们与全部农业保险承保机构签署风险分担协议，对春季生产投保农险的农户一次性承担其全部农险损失的20%，支持承保机构为春季农业生产提供更多的承保能力，预计提供风险保障达到1万亿元以上。” 中国农业再保险公司总经理郭莉表示，以“约定分保业务信息系统”为起点，建设全国农业保险数据信息系统，推动三大粮食作物完全成本和种植收入保险业务健康持续发展。

专家认为，在粮食主产省产粮大县加快实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险全覆盖，是实现我国农业保险从“保成本”迈向“保收入”的关键一步，对增强广大农户的获得感，调动农户种粮积极性，保障国家粮食安全具有重要的现实意义。

银行工作人员对接新型农业经营主体融资需求。受访者供图

加大新型农业经营主体金融支持

春回大地，作为曾经的“江北第一吨粮县”，山东淄博市桓台县春季农业生产正如火如荼地展开，可桓台县唐山镇后诸葛村书记于光有却眉头紧皱。受新冠肺炎疫情等多方面影响，合作社资金出现了问题，种子、化肥、农药的采购都处于停滞状态。

正当他一筹莫展的时候，农业银行淄博桓台县支行在后诸葛村开展农户信息建档突击活动中，了解到他的困境，最终为其合作社发放“强村贷”150万元，解决了他的燃眉之急。

“春耕备耕是一年农业的开端，面对疫情对农业生产的冲击，我们对接农户、农业合作社、农资生产企业等经营主体，保障春耕生产期间各类农业生产经营主体的信贷需求，为全年粮食丰收保驾护航。”农业银行淄博分行相关负责人表示。

今年年初，在山东潍坊诸城，工商银行山东潍坊诸城支行了解到该市某粮食专业合作社在采购化肥、种子上存在资金缺口后，第一时间上门对接、收集资料，开通业务审批绿色通道，快速发放300万元惠农贷，帮助企业储备化肥、种子等农资应对春耕备耕。

作为地方农村金融主力军，各地农商行也加强与新型农业经营主体业务合作。以玉山农商银行为例，今年以来，该行推出“乡村振兴贷”“财政惠农信贷通”“世行惠农贷”等产品，累计为278户农民发放春耕备耕贷款3416万元。

当前，随着乡村产业加快发展，家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织等各类新型农业经营主体迅速壮大，成为保障农民稳定增收、农产品有效供给、农业转型升级的重要力量。

招联金融首席研究员董希淼表示，金融机构要立足新型农业经营主体的服务需求，创新业务模式和产品服务，助力农业变强。

“下一步，要指导银行机构加快推进新型农业经营主体建档评级基本全覆盖，运用各级农业农村部门定期更新发布的示范组织名单，以及各地建立的新主体共享信息，发展符合新型农业经营主体融资需求和特点的贷款。”张忠宁表示。

(责编：王连香、高雷)