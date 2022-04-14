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3月我国开通运营城市轨道交通线路273条 完成客运量16亿人次

2022年04月14日09:45 | 来源：人民网
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人民网北京4月14日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2022年3月，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路273条，运营里程8837公里，实际开行列车277万列次，完成客运量16.0亿人次，进站量9.7亿人次。

3月份，新增广州地铁22号线（首通段）运营线路1条、运营里程18.2公里；51个城市完成客运量环比增加0.4亿人次、增长2.6%，同比去年3月减少5.7亿人次、下降26.3%。

按照疫情防控要求，部分城市不同程度暂停轨道交通全线网、部分线路区段或车站运营服务。其中，深圳、东莞、沈阳、长春、无锡、徐州等城市全线网停运；上海、南京、大连等城市部分线路停运；杭州、南昌、青岛、常州等城市部分车站暂停运营。截至3月底，沈阳、长春、无锡、徐州等尚未恢复城市轨道交通运营服务。

(责编：王连香、高雷)

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