人民网北京4月14日电 （记者王连香）日前，交通运输部印发《交通运输部关于进一步做好国际航行船舶船员换班工作的通知》（以下简称《通知》），督促各省（区、市）交通运输厅（局、委）、各直属海事局贯彻落实上级要求，安全有序推动国际航行船舶船员换班工作。

《通知》明确，不得擅自暂停国际航行船舶船员换班。因水运口岸所在区（县）出现中高风险地区等特殊情况需要暂停的，要报经当地省级联防联控机制（领导小组或指挥部）批准并提前向社会公布后方可实施。暂停换班的文件还应抄报交通运输部船员换班工作专班，实施过程中要做好政策解读和信息发布工作，积极采取措施尽快恢复换班。未明确公布暂停换班的地区不得以“隔离酒店不足”“中外船员混派”“离开境外最后一个港口时限不符合要求”“来自境外疫情高发地区”等理由拒绝或延误船员换班。

《通知》要求，各单位要及时发现和协调解决船员换班不畅的具体问题，积极推动有关地区进一步梳理并持续优化换班制度和流程；加强对航运企业、船员服务机构、港口企业、船舶代理等相关方的监督管理，推动各方落实船员换班职责，共同推动实现“应换尽换、应换快换”。

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