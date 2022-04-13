新华社北京4月13日电（记者潘洁、邹多为）海关总署13日发布的数据显示，今年一季度，我国与东盟、欧盟分别进出口1.35万亿元、1.31万亿元。东盟反超欧盟，再次成为我国第一大贸易伙伴。

尽管今年前2个月，东盟以约30亿元规模的差距落后欧盟，但在区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效、区域产业链稳定恢复以及中国积极扩大从东盟进口农产品等支撑因素共同作用下，中国与东盟贸易增速加快。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文当天在国新办新闻发布会上说，随着RCEP的正式生效，新的制度红利正进一步密切中国与东盟经贸往来。数据显示，一季度我国与东盟进出口规模占与RCEP贸易伙伴外贸规模的47.2%，占比接近一半。

“一季度中欧贸易整体保持良好发展势头。”李魁文还谈到了中欧贸易走势，一方面，我国对欧盟出口机电产品占6成，其中，出口电动载人汽车、太阳能电池和锂离子蓄电池等新能源产品分别增长3.8倍、1.4倍和66.2%。

另一方面，我国自欧盟进口部分消费品保持增长，其中美容化妆品及洗护用品、箱包、乘用车和服装等进口分别增长11.9%、6.6%、4.6%和3.6%。

李魁文表示，中国和欧盟同为全球主要经济体，双方互为重要贸易伙伴，发展潜力大，经贸合作前景广阔。

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