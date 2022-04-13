人民网北京4月13日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，《工业互联网专项工作组2022年工作计划》（以下简称《工作计划》）近日印发，其中提出“支持高校在有关一级学科下自主设置工业互联网相关二级学科或交叉学科”。

据了解，《工作计划》提出“网络体系强基行动”，要求打造 “5G+工业互联网”升级版，包括“出台5G全连接工厂建设指导性文件，打造10个5G全连接工厂标杆”等目标。

在拓宽资金来源方面，《工作计划》要求支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市，在全国股转系统基础层和创新层挂牌，以及通过增发、配股、可转债等方式再融资。同时，要拓展制造业企业和工业互联网企业债券融资渠道，支持更多专精特新“小巨人”企业发行高成长型企业债务融资工具。

此外，《工作计划》提出要加大人才保障。支持和指导高等院校、职业院校加强工业互联网相关学科专业建设。持续优化部属高校学科专业布局，拓展工业互联网相关学科专业方向。

图片来源：工业和信息化部官网

(责编：申佳平、高雷)