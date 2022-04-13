国家乡村振兴局官网截图

人民网北京4月13日电 （记者李栋）今日，国家乡村振兴局发布了关于“乡村振兴共同富裕战略办公室”为虚假信息的公告。

公告显示，近期，发现有以“乡村振兴共同富裕战略办公室”名义，印发“《共同富裕专项补助资金拨付实施方案》”，建立有关微信群或下载APP，分类型要求支付不同金额并领取红利的活动。

经与相关部门核实，明确无“乡村振兴共同富裕战略办公室”，所谓“实施方案”为造假，其经营方式具有明显骗局特征。请社会各界提高警惕，发现类似活动及时向有关部门举报或报警处置。请社会各界通过正当渠道积极参与巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作，坚决反对任何单位和个人借机从事违规敛财牟利活动，欢迎社会各界加强监督。

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