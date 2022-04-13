人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

两部门：鼓励小微型农田水利设施纳入农村公共基础设施管护范围

2022年04月13日16:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月13日电 （王仁宏）为全面提升农田水利设施保障国家粮食安全的能力和水平，助力乡村振兴，近日，水利部办公厅和农业农村部办公厅联合印发《关于加强农田水利设施管护工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》要求，各地明晰农田水利设施管护责任。地方人民政府应落实农田水利设施管护的主导责任，加强组织领导，确定相关部门的职责分工，组织落实管护主体，建立管护经费合理负担机制。农田水利设施应由管护主体负责运行维护，加强日常巡查、维修和养护，保证设施正常运行。

《通知》明确，健全农田水利设施管护机制。结合巩固农村集体产权制度改革成果，探索推进农田水利设施产权制度改革，分类明晰工程设施权属。创新工程管护模式，推行通过政府购买服务将大中型灌区骨干工程交给专业化队伍管护，鼓励小微型农田水利设施纳入农村公共基础设施管护范围。落实保障管护经费，建立由水费收入、经营收入、财政补助等组成的管护经费合理负担机制。

《通知》强调，地方各级水利、农业农村部门按照职责加强农田水利设施管护的指导和监管，省级有关部门建立评估评价机制，将评估评价结果与灌区改造、高标准农田建设等项目安排挂钩，确保各项责任和监管制度落到实处。

(责编：王仁宏、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
两部门：鼓励小微型农田水利设施纳入农村公共基础设施管护范围
　　人民网北京4月13日电 （王仁宏）为全面提升农田水利设施保障国家粮食安全的能力和水平，助力乡村振兴，近日，水利部办公厅和农业农村部办公厅联合印发《关于加强农田水利设施管护工作的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》要求，各地明晰农田水利设施管护责任。…
交通运输部：普及推广电子客票 提高道路客运联网售票水平
　　人民网北京4月13日电 （记者王连香）为深入贯彻落实《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》有关“提高道路客运联网售票水平，普及电子客票”的部署要求，近日，交通运输部办公厅印发《关于做好道路客运电子客票推广普及有关工作的通知》（以下简称《通知》），部署做好相关工作。 《通知》指出，道路客运电子客票是更好服务广大旅客便捷出行的重要依托，是有效落实道路客运实名制管理制度、加强市场运行监测分析的基础支撑，是加快推动道路客运转型升级、助力旅客联程运输发展的有效路径。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部