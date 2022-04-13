人民网北京4月13日电 （王仁宏）为全面提升农田水利设施保障国家粮食安全的能力和水平，助力乡村振兴，近日，水利部办公厅和农业农村部办公厅联合印发《关于加强农田水利设施管护工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》要求，各地明晰农田水利设施管护责任。地方人民政府应落实农田水利设施管护的主导责任，加强组织领导，确定相关部门的职责分工，组织落实管护主体，建立管护经费合理负担机制。农田水利设施应由管护主体负责运行维护，加强日常巡查、维修和养护，保证设施正常运行。

《通知》明确，健全农田水利设施管护机制。结合巩固农村集体产权制度改革成果，探索推进农田水利设施产权制度改革，分类明晰工程设施权属。创新工程管护模式，推行通过政府购买服务将大中型灌区骨干工程交给专业化队伍管护，鼓励小微型农田水利设施纳入农村公共基础设施管护范围。落实保障管护经费，建立由水费收入、经营收入、财政补助等组成的管护经费合理负担机制。

《通知》强调，地方各级水利、农业农村部门按照职责加强农田水利设施管护的指导和监管，省级有关部门建立评估评价机制，将评估评价结果与灌区改造、高标准农田建设等项目安排挂钩，确保各项责任和监管制度落到实处。

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