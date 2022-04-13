人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交通运输部：普及推广电子客票 提高道路客运联网售票水平

2022年04月13日15:44 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月13日电 （记者王连香）为深入贯彻落实《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》有关“提高道路客运联网售票水平，普及电子客票”的部署要求，近日，交通运输部办公厅印发《关于做好道路客运电子客票推广普及有关工作的通知》（以下简称《通知》），部署做好相关工作。

《通知》指出，道路客运电子客票是更好服务广大旅客便捷出行的重要依托，是有效落实道路客运实名制管理制度、加强市场运行监测分析的基础支撑，是加快推动道路客运转型升级、助力旅客联程运输发展的有效路径。

图片来源：交通运输部

《通知》要求，各省级交通运输主管部门深刻认识做好道路客运电子客票推广普及工作的重要现实意义，全力推进二级及以上汽车客运站及定制客运线路电子客票服务全覆盖。北京等20个已开展道路客运电子客票试点推广工作的省份交通运输主管部门确保本省份道路客运电子客票服务持续稳定运行，山西等11个省份和新疆生产建设兵团交通运输主管部门按照2022年11月底前实现辖区内二级及以上汽车客运站和定制客运线路道路客运电子客票服务全覆盖的目标，全力推进辖区内道路客运电子客票普及应用工作。

《通知》强调，各省级交通运输部门要巩固拓展道路客运电子客票服务成效，严防道路客运电子客票服务联而不通、通返不通；加强道路客运电子客票信息安全管理，督促指导系统运营单位规范信息采集、传输、存储、应用流程，严防旅客个人信息等重要数据泄露；探索推进数据互联互通，积极推广道路客运电子发票，推进道路客运电子客票服务与旅游等领域信息服务的对接，有序推动道路客运与其他运输方式电子客票数据互联互通。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
交通运输部：普及推广电子客票 提高道路客运联网售票水平
　　人民网北京4月13日电 （记者王连香）为深入贯彻落实《国务院关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》有关“提高道路客运联网售票水平，普及电子客票”的部署要求，近日，交通运输部办公厅印发《关于做好道路客运电子客票推广普及有关工作的通知》（以下简称《通知》），部署做好相关工作。 《通知》指出，道路客运电子客票是更好服务广大旅客便捷出行的重要依托，是有效落实道路客运实名制管理制度、加强市场运行监测分析的基础支撑，是加快推动道路客运转型升级、助力旅客联程运输发展的有效路径。…
春耕热线的“守”与“望” 农业农村部：春耕不结束 热线电话不撤销
　　人民网北京4月13日电 （记者李栋）“我想咨询一下吉林省农民受疫情影响返乡问题……”“我们运送饲料原料因疫情排查原因，原材料运输受阻……”一通通农民春耕生产过程中遇到的“急难愁盼”问题通过热线电话打进了农业农村部相关部门。 “您反映的问题帮您记录上了，麻烦把个人联系方式留一下，我们会尽快给您处理。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部