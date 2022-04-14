人民网北京4月14日电 （记者孙博洋）近年来，电子烟市场发展迅速，4月8日电子烟强制性国家标准发布，将于10月1日起施行，日前，市场监管总局相关负责人就相关问题进行了解读。

据了解，2021年11月，国务院印发了《关于修改<中华人民共和国烟草专卖法实施条例>的决定》，增加了第六十五条，“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行”。而在2022年3月11日，国家烟草专卖局制定发布了《电子烟管理办法》，将于5月1日正式施行，办法提出了“电子烟产品应当符合电子烟强制性国家标准”。

市场监管总局相关负责人表示，制定电子烟强制性标准是落实上述法律法规的重要手段，也是建立电子烟监管体系的重要技术支撑。

据介绍，2022年4月8日，市场监管总局（标准委）发布了GB 41700-2022《电子烟》强制性国家标准，10月1日起正式实施。该标准由市场监管总局会同国家烟草专卖局，组织全国烟草标准化技术委员会和相关技术机构制定。

此次发布的标准内容主要包括：一是明确了电子烟、雾化物等相关术语、定义；二是对电子烟设计和原材料的选用等提出原则要求；三是对电子烟烟具、雾化物和释放物分别提出明确的技术要求，并给出了配套的试验方法；四是对电子烟产品标志及说明书进行了规定。

该负责人表示，《电子烟管理办法》明确禁止销售除烟草口味外的调味电子烟和可自行添加雾化物的电子烟。基于《电子烟管理办法》的监管要求，并接轨国际监管趋势，借鉴国际监管经验，电子烟国家标准提出了科学适用的技术内容。其突出特点体现在：第一，规定电子烟是“用于产生气溶胶供人抽吸等的电子传送系统”，将不含烟碱的电子烟纳入电子烟定义范围。第二，鉴于水果、食品、饮料等调味电子烟和无烟碱电子烟对未成年人具有较强的吸引力，容易诱导未成年人吸食，标准明确规定不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味，并明确要求“雾化物应含有烟碱”，即不含烟碱的电子烟产品不得进入市场销售。第三，标准依据添加剂的使用原则，经过充分安全风险评估论证、实验验证并广泛征求意见后，明确列出允许使用的101种添加剂，纳入添加剂“白名单”。

对于新的电子烟国家标准为何要在发布后几个月后才开始实施的问题，该负责人表示，根据《中华人民共和国标准化法》第二十五条有关规定，不符合强制性标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或提供。标准正式实施后，市场上销售的电子烟产品必须符合国家标准。考虑到《电子烟》国家标准发布后，电子烟生产企业需要根据标准要求对产品进行合规性设计，完成产品改造，并向有关部门申请产品检测和技术审评等工作，这些都需要一定的时间，因此设定了5个月的实施过渡期。在实施过渡期期间，电子烟生产企业要开展标准的宣贯培训，深入了解标准技术内容，尽早实现产品达标。

(责编：郭思邈、高雷)