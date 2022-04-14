新华社海口电（记者王晖余、吴茂辉）设立中国海南国际文物艺术品交易中心，文物艺术品拍卖更国际化；试点开展互联网处方药销售，老百姓看病买药更省心；推出全岛“一张网”运营模式，新能源汽车公共充换电将更方便……

作为直接服务海南自贸港特殊定位的重要政策，《关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见》发布一年来，多项政策落地见效，多个领域发展更加“特别”。同时，海南积极出台配套措施，大力优化营商环境，提振市场投资信心，推动自贸港建设持续向好。

多项政策落地，拓展开放空间

徐悲鸿《奔马》、清光绪粉彩双龙赶珠八宝双龙耳尊、17.24克拉艳彩黄色钻石戒指……今年初，中国海南国际文物艺术品交易中心在三亚正式揭牌，同期举行的艺术品展览及拍卖会上，800余件古今中外珍贵文物艺术品集中展出，让市民一饱眼福。

该交易中心的成立，是特别措施在文化领域的重要成果。基于“零关税”政策优势，海南文物艺术品交易市场潜力巨大，将引入行业展览、交易、拍卖等国际规则，构建行业全产业链条，推动全球可交易文物和艺术品汇集海南。

“特别措施支持海南先行先试、率先破局。”中国（海南）改革发展研究院经济研究中心研究员匡贤明说，特别措施为海南量身打造了更精准的市场开放政策，发布一年来，包括文化、新能源基建、医疗等领域的多项开拓性政策落地见效。

在医药领域，海南成功试点开展互联网处方药销售，进行了全国首个省级电子处方中心平台下的首单业务流程探索。电子处方中心建成后，海南居民将只需在线操作，就能享受“面诊购药、复诊续方、在线配药、就近取药送药到家、线上随访”的医疗服务。

新能源汽车日益普及，如何破解公共充换电焦虑？在海南，随着新能源汽车充换电全岛“一张网”运营模式的推出，覆盖车企、桩企以及消费者的互联互通平台将搭建，实现一个App全省扫码即充。海南电网有限责任公司副总经理林芳泽说，“一张网”运营公司筹备工作目前已基本完成，近期即将注册成立。

推出配套措施，优化营商环境

市场准入放宽了，企业和项目进来了，关键还要做好配套政策，优化营商环境。

针对产业链上下游存在的体制机制性障碍、政策创新不足等问题，特别措施从体制机制、机构保障、金融支持、人才保障等多个角度提出支持产业发展的配套政策，务求为产业发展营造良好环境。

鼓励高校科研成果市场化落地海南是特别措施的具体政策之一，海南出台科技开放创新若干规定，明确科技成果完成人相关权益。海南省科技厅二级巡视员王贤表示，这有利于完善科技成果转化中的权属和奖励制度，加强成果应用示范和场景创新，激励科研人员创新活力。

特别措施发布以来，海南大力优化营商环境。海口国家高新区联合海南省药监局设立药械创新服务站，为园区企业、项目提供个性化服务和精准化扶持，推动生物医药产业聚集和创新发展。

“有关部门为我们项目落地提供很多帮助和指导，让我们少走弯路，助力企业快速发展。”海南苏生生物科技有限公司副总经理张峻尧说。近日，该公司再生医学高性能医疗器械产业化项目在海口高新区竣工落成，其生产的软骨再生修复材料等产品，有望填补中国运动医学领域国产医疗器械的部分空白。

释放改革红利，激发市场活力

2021年全年接待医疗旅游人数12.73万人次，同比增长超过90%；特许药械品种首例突破200例；120种国内外先进医美类产品将陆续落地……博鳌乐城国际医疗旅游先行区正由政策高地向产业平台加速发展。

这与特别措施以乐城先行区为重要平台，加大海南药品市场准入和支持高端医美产业发展密不可分。匡贤明说，消费结构不断升级，特别措施有关政策的落地，将有助于吸引国际高端医疗资源进入海南和境外医疗消费回流。

特别措施的“特别”用意，在于构建具有中国特色的自贸港市场准入标准体系和市场环境，促进全球优质资本、人才、技术等资源高效汇聚，形成改革发展的强大动能。

市场主体“抢滩”落地，产业投资持续增长，特别措施发布以来，海南自贸港改革红利不断释放，市场活力持续激发。2021年，全省新增企业17.5万户，同比增长10.72%；新设立外商投资企业同比增长九成。今年前两月，全省产业投资高速增长，同比增长52.1%。

海南省发展改革委副主任吴明月表示，海南将继续推动特别措施落地见效，为自贸港实现全岛封关运作强化政策支撑、拓展开放空间。

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