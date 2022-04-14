记者邹多为、潘洁、屈凌燕

货物贸易进出口总值9.42万亿元，同比增长10.7%——13日，我国外贸交出首季报。

“在全球疫情形势依然严峻、外部环境更趋复杂等多重压力下，我国外贸依旧保持两位数增长，实属不易。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授庄芮肯定地说。

细读这份首季报：一般贸易进出口增长13.9%，占我国外贸进出口总值的63.2%；有进出口实绩的外贸企业数量同比增长5.7%；民营企业进出口增长14.1%，占比达到48%；我国对“一带一路”沿线国家进出口增长16.7%……

“这充分体现了我国外贸韧性强、潜力大的特点，实现外贸稳定增长仍具有坚实的基础。”海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文分析说。

不过，受俄乌冲突、本土疫情多点频发、国内需求疲软、去年外贸基数较高等诸多因素影响，与2021年我国外贸增速超20%相比，今年一季度外贸增速有所回落。

外贸增速放缓怎么看？全年进出口保稳提质的预期目标能否实现，又该怎样实现？

李魁文表示，国际国内环境有些突发因素超出预期，影响中国外贸发展的有利和不利因素都不少，但是我国经济韧性强、长期向好的基本面不会改变。我们在正视困难挑战的同时，也要坚定稳住外贸基本盘的信心。

“中央经济工作会议和政府工作报告都已提出多项稳定外贸的举措，比如加强出口信贷支持、优化外汇服务、加快出口退税进度等。”庄芮说，当前形势下，还需配套出台更多助企纾困的政策，并确保其落地落细落实，才能有效帮助外贸企业稳订单稳生产。

作为我国外贸发展的重要力量，民营企业信心和预期的增强有助于夯实我国外贸保稳提质的基础。

“不能坐等市场变化，海外采购商来不了，我们就要主动出击。”义乌国际商贸城的威雅达纺织品有限公司董事长陈芳芳面对挑战选择积极应对。

一方面瞄准国内市场，加大企业订制类产品，另一方面积极开拓国外新市场。“我们已在波兰和意大利建立总代理商，今年计划挖掘好墨西哥市场。”陈芳芳说。

除了保持外贸市场主体的发展韧性，中欧班列、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等项目、制度红利不断释放，也为外贸稳增长带来新机遇和新活力。

汕头新道编织有限公司近日从汕头海关所属龙湖海关顺利申领到1份RCEP项下原产地证书。凭此证书，该公司出口至日本的一批织带可享受到税收优惠，进一步增强在当地的市场竞争力。

“RCEP的生效实施为企业走出国门带来了更为广阔的商机。”汕头海关关税处有关负责人说，企业申领RCEP项下原产地证书的积极性明显较高，对区域贸易的推动效应初步显现。

面对挑战唯有迎难而上。庄芮表示，相关部门和外贸企业都应把握RCEP、“一带一路”带来的契机，通过推动区域贸易协定的实施与企业利用率，进一步提升贸易投资自由化便利化水平，积极拓展更加广阔的市场，从而确保外贸稳中提质，顺利走出困境。

新华社北京4月13日电

(责编：王震、陈键)