新华社南京4月13日电（记者杨绍功）13日晚，江苏省交通运输厅、江苏省工业和信息化厅、江苏省商务厅联合召开保障供应链稳定通畅工作视频会议。会上发布了江苏省公铁水空主要物流通道清单，其中包括各场站、港口、物流公司等重要节点、重要线路的480多个电话，供企业选择使用。

会议指出，公铁水空综合运输潜力仍有待挖掘。公铁水空通道清单有望帮助工业企业、内外贸企业用好用足省内公铁水空通道，确保货运物流稳定，保障产业链供应链畅通。

江苏交通运输、工信、商务等部门邀请铁路货运场站、港口、班列公司、航空公司、航运公司与辖区内工业、内外贸等企业充分对接货运供需，创新运输组织模式，调整运输结构，积极引导交通运输企业新增运力、开辟或加密航线（班列），扩充运力。

会议要求各地严格执行全省统一的公路查验标准，不得再增加限制措施，对来往江苏车辆严格分类闭环管理，统筹做好疫情防控和货运物流保通畅工作。

据了解，江苏省已设置物流保畅专班，各地市将陆续公布物流保畅专班24小时服务电话，全力保障产业链供应链畅通。

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