原标题：科技实力再获认可 平安人寿斩获SemEval-2022三项世界冠军

近日，在全球权威语义评测大赛SemEval-2022中，平安人寿科技团队凭借在自然语义处理（NLP）领域的技术积累以及丰富的业务场景应用经验，斩获三项世界冠军。

据悉，本次平安人寿在SemEval-2022中夺得的三项赛道冠军，包括歧视语言信息检测、多语言讽刺信息检测和讽刺信息多分类三个分赛道。平安人寿相关负责人介绍，本次斩获三项冠军，得益于平安人寿科技团队领先的自然语义理解技术以及业务端的长期应用经验和积累。本次参赛团队所运用的AI技术方案及算法，已广泛应用于AI面谈、智能陪练及数字营销等业务场景，赋能代理人队伍开展增员、培训和营销管理。

例如，在代理人招募环节，平安人寿研发的AI面谈工具，通过智能对话识别准代理人多维度信息并生成面试报告，节省大量面试人力及成本。截至2021年末，AI面谈已支持准增员对象完成面试1704万场次，累计面试时长258万小时。

在代理人培训环节，智能陪练模拟真实销售场景，支持代理人与机器进行人机对练，并点评练习结果，帮助代理人快速提升销售技能。截至2021年末，智能陪练已支持代理人陪练累计达8151万次。

在营销展业方面，平安人寿打造“智能拜访助手”“AI跟拍短视频制作工具”等工具，构建高效的数字营销模式，支持代理人队伍线上展业。智能拜访助手提供机器人实时问答、对话智能辅助、对话总结等核心能力，打造“AI会客厅”，不仅支持代理人线上会客展业，还支持举办线上大型产说会和创说会，可容纳300人同时在线互动。2021年全年累计举办超7万场线上产说会、创说会，月均会客时长超15万小时，同比增长超2倍，AI辅助出单超12万件。AI跟拍短视频制作工具，辅助代理人打造个人IP，经营私域流量；2021年，全年累计辅助代理人制作超50万条短视频，内容覆盖保险知识、财富管理、健康生活等。

平安人寿表示，在平安集团"金融+科技"战略指引下，公司持续探索科技赋能，让科技和业务流程无缝融合，运用数字化为寿险改革工程注入强劲动力。未来，平安人寿将持续深化数字化转型，在营销、服务、风控等领域创新技术应用方案，赋能业务高质量发展。

据介绍，SemEval由国际计算语言学协会（Association for Computational Linguistics, ACL）主办的词汇与语义计算领域权威赛事之一，迄今已举办16届，参赛者覆盖国内、外一流高校及知名企业，代表着最前沿国际技术和水平。此前，平安人寿已分别在SemEval-2020及SemEval-2021摘得多项任务冠军。

(责编：董童、李源)