人民网北京4月14日电 （王绍绍）《记住！刷单就是诈骗！》《裸聊套路深，果断拒绝才是真！》《超洗脑反诈神曲》《出借银行卡？小心成为犯罪分子的帮凶》……近日，多地公安部门推出的反诈短视频受到网友称赞。

当前，短视频已成为一种现代生活方式，很多网友都用短视频的方式，记录生活、分享成长。

人民网财经了解到，为了进一步加大反电信网络诈骗宣传密度和传播热度，增强广大网民识骗、防骗意识和能力，大力营造全民反诈的浓厚网络氛围，多地组织开展全民反诈网络短视频征集活动。

在多场活动中，各地坚持内容为王、移动优先，充分运用新媒体手段，深入开展反诈网络宣传引导和正能量传播。突出网民获得感、参与感、新鲜感，采用受众喜闻乐见的形式，创作推出一系列权威准确、创新活泼、正能量澎湃的精品力作，推动反诈宣传广接地气、深入人心。

中国经济传媒协会会长赵健表示，许多反诈短视频以现代情景短剧、“现场连线”、歌曲改编等丰富多样的形式，在不同文化程度和年龄阶段的受众人群中轻松达成共识并使其理解内涵，进一步增强广大居民群众防范诈骗意识和辨别能力，具有教育意义和社会意义，满足了“全民反诈”的现实需要。

近日，由国家反诈中心指导，法治日报社和中国经济传媒协会联合主办，蚂蚁集团协办的“全国反诈短视频大赛” 获奖作品评选揭晓，不仅囊括了各地公安部门的原创投稿，还有许多大众账号参与其中，作品总播放量近7亿次。

实际上，普及全民反诈教育是巩固全社会反诈防线的重要基础，保障资金安全是互联网支付行业始终坚守的使命。同时，互联网自身的平台及技术优势能够协助有关部门更精准地打击治理电信网络诈骗，运用人工智能和智能风控技术更敏捷地帮助用户守住“钱袋子”。

以蚂蚁集团为例，2021年，携手社会各界一起走进全国100个县城、100所高校及3200个社区，重点针对“一老一少”及偏远县城居民等群体开展反诈教育。

(责编：郭思邈、高雷)