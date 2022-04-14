新华社东京4月13日电（记者刘春燕）《日本经济新闻》日前刊登“中国电动汽车走向世界”系列报道，认为中国电动汽车发展迅猛，不仅国内销售大增、充电桩等基础设施到位，未来还有可能成为电动汽车的“世界工厂”。

报道援引英国艾尔西汽车市场咨询公司的数据说，2021年中国生产的电动汽车约占当年全球电动汽车产量的六成。报道认为，继生产全球近七成智能手机之后，中国有可能成为电动汽车的“世界工厂”。

报道说，中国政府切实加大基础设施建设力度，对培育电动汽车市场、推动电动汽车发展发挥了重要作用。报道指出，中国电动汽车不仅在国内市场销量成倍增长，而且正进入世界市场。2021年中国电动汽车出口量远超排名第二的德国。

报道认为，中国电动汽车品种繁多、价格亲民、设计也不错，并且拥有产业聚集优势，在世界上的影响力正迅速扩大。从法国、德国、荷兰、挪威到泰国、印度尼西亚，中国电动汽车正在欧洲、亚洲市场迅速打开销路。

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